Россия и Саудовская Аравия продлили снижение предложения нефти до конца года

Новак напомнил, что эта мера является дополнением к ранее объявленному Россией добровольному сокращению добычи нефти на 500 000 барр./сутки, которое будет действовать до конца 2024 г. Чиновник также сообщил, что добровольное решение РФ о сокращении добычи нефти теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.