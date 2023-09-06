Россия и Саудовская Аравия продлили снижение предложения нефти до конца года

Россия и Саудовская Аравия продлили снижение предложения нефти до конца годаЭто поддержит цены на уровне $90/барр., говорят аналитики
Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. Об этом 5 сентября сообщил журналистам российский вице-премьер Александр Новак. «Дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, принимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков», – сказал он.
Новак напомнил, что эта мера является дополнением к ранее объявленному Россией добровольному сокращению добычи нефти на 500 000 барр./сутки, которое будет действовать до конца 2024 г. Чиновник также сообщил, что добровольное решение РФ о сокращении добычи нефти теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.
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