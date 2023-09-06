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Россия и Саудовская Аравия продлили снижение предложения нефти до конца года

Это поддержит цены на уровне $90/барр., говорят аналитики
Василий Милькин Дарья Савенкова
ALEXANDER MANZYUK / Anadolu Agency via AFP

Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. Об этом 5 сентября сообщил журналистам российский вице-премьер Александр Новак. «Дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, принимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков», – сказал он.

Новак напомнил, что эта мера является дополнением к ранее объявленному Россией добровольному сокращению добычи нефти на 500 000 барр./сутки, которое будет действовать до конца 2024 г. Чиновник также сообщил, что добровольное решение РФ о сокращении добычи нефти теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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