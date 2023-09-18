Минпромторг заявил об отсутствии обращений о проблеме с поставками дронов из КНР
Минпромторг России не получал от отечественных производителей обращений о каких-либо проблемах с поставками китайских беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих после введения Пекином экспортных ограничений, сообщила пресс-служба ведомства.
«На текущий момент обращения от производителей о наличии проблем с экспортом БАС и комплектующих в Минпромторг России не поступали», – приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве добавили, что держат на контроле ситуацию с экспортными ограничениями и обеспечивают максимальное содействие, в том числе через поддержку торгового представительства России в Китае.
Ранее 18 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что из-за ограничений на экспорт дронов, которые Пекин ввел с 1 сентября, существенно усложнились поставки беспилотников, а также возник дефицит некоторых комплектующих и самих аппаратов. В частности, наблюдается нехватка агродронов, которые в России пока производятся в малых количествах. Китайские ограничения касаются беспилотников весом от 4 кг или максимальной взлетной массой от 7 кг с продолжительностью полета более 30 минут. Российские производители, отмечает издание, успели создать крупные запасы, но на оформление лицензий на экспорт в Россию может уйти до года.
В конце июня 2023 г. правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. Как ожидается, объем рынка беспилотников в РФ к 2035 г. может составить более 1 млн БПЛА. Наибольший потенциал для их применения – в отраслях сельского хозяйства, в строительном надзоре, создании и обновлении геопространственных баз данных и логистике (доставка грузов в труднодоступные районы).
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, гражданские беспилотники могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг. Для этого нужно развивать производство их компонентов, комплектующих и агрегатов. Как говорил премьер ранее в сентябре, власти ожидают, что в стране будут подготовлены около 1 млн специалистов по беспилотной авиации.