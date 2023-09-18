Минпромторг заявил об отсутствии обращений о проблеме с поставками дронов из КНР

Ранее 18 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что из-за ограничений на экспорт дронов, которые Пекин ввел с 1 сентября, существенно усложнились поставки беспилотников, а также возник дефицит некоторых комплектующих и самих аппаратов. В частности, наблюдается нехватка агродронов, которые в России пока производятся в малых количествах. Китайские ограничения касаются беспилотников весом от 4 кг или максимальной взлетной массой от 7 кг с продолжительностью полета более 30 минут. Российские производители, отмечает издание, успели создать крупные запасы, но на оформление лицензий на экспорт в Россию может уйти до года.