Мишустин: в России подготовят 1 млн специалистов по беспилотной авиации
Правительство России ожидает, что в стране будут подготовлены около 1 млн специалистов по беспилотной авиации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию беспилотных авиационных систем (БАС).
«Для разработчиков, производителей, пользователей, эксплуатантов появятся цифровые решения. Также, как мы рассчитываем, будут подготовлены свыше 1 млн специалистов», – рассказал он.
Сейчас лидерами по использованию беспилотников в гражданской сфере являются энергетический сектор, строительство и сельское хозяйство, также они активно внедряются в геодезии и картографии, в судоходстве и автомобильном транспорте, добавил Мишустин. Использование БАС повышает операционную эффективность предприятий, отметил он. Например, аграрии вдвое повысили производительность труда при обработке растений средствами защиты при помощи беспилотников, а в энергетическом секторе в восемь раз снизился риск возникновения аварийных ситуаций за счет обследования линий электропередачи дронами.
При этом пока легкие дроны продолжают выпускаться технологическими энтузиастами, обратил внимание Мишустин. «Нужно систематизировать и масштабировать производства. За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов», – подчеркнул премьер.
О том, что Россия будет нуждаться к 2030 г. примерно в 1 млн специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских БПЛА, ранее в марте сообщал Минпромторг, писали «Ведомости».
В конце июня 2023 г. правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. Одно из пяти ключевых направлений стратегии включает подготовку кадров для новой отрасли экономики. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, гражданские беспилотники могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг. Для этого нужно развивать производство их компонентов, комплектующих и агрегатов.
Минобрнауки РФ в июле сообщало, что в университетах в 2025 г. профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 000 студентов, в 2030-м ‒ уже около 180 000 человек. В августе Минпросвещения утвердило перечень рабочих профессий, по которым ведется обучение в колледжах, в него вошла специальность «оператор беспилотных авиационных систем».