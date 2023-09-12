Мишустин: в России подготовят 1 млн специалистов по беспилотной авиации

Сейчас лидерами по использованию беспилотников в гражданской сфере являются энергетический сектор, строительство и сельское хозяйство, также они активно внедряются в геодезии и картографии, в судоходстве и автомобильном транспорте, добавил Мишустин. Использование БАС повышает операционную эффективность предприятий, отметил он. Например, аграрии вдвое повысили производительность труда при обработке растений средствами защиты при помощи беспилотников, а в энергетическом секторе в восемь раз снизился риск возникновения аварийных ситуаций за счет обследования линий электропередачи дронами.