В России намерены обучать 40 000 студентов в сфере беспилотных авиационных систем

В конце июня правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030-2035 гг., согласно которой в течение шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, параллельно с разработкой стратегии правительство завершает создание нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем. Согласно приводимым оценкам, объем рынка беспилотников в РФ к 2035 г. может составить более 1 млн БПЛА. Наибольший потенциал для их применения – в отраслях сельского хозяйства, в строительном надзоре, создании и обновлении геопространственных баз данных и логистике (доставка грузов в труднодоступные районы).