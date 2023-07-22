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Технологии

В России намерены обучать 40 000 студентов в сфере беспилотных авиационных систем

Ведомости

В 2025 г. проходить обучение в вузах в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) будет около 40 000 студентов, а к 2030 г. их количество увеличится до 180 000, ожидает Минобрнауки РФ. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Планируется, что в университетах в 2025 г. профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 000 студентов, в 2030-м ‒ уже около 180 000 студентов», – сообщили в ведомстве.

По информации министерства, образовательные модули в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» будут разрабатываться и актуализироваться ежегодно. Сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в этой сфере, а вузы могут разрабатывать гибкие образовательные программы в соответствии с запросами рынка труда и конкретного работодателя, добавили в Минобрнауки.

В конце июня правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030-2035 гг., согласно которой в течение шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, параллельно с разработкой стратегии правительство завершает создание нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем. Согласно приводимым оценкам, объем рынка беспилотников в РФ к 2035 г. может составить более 1 млн БПЛА. Наибольший потенциал для их применения – в отраслях сельского хозяйства, в строительном надзоре, создании и обновлении геопространственных баз данных и логистике (доставка грузов в труднодоступные районы).

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Как рассказывал «Ведомостям» в марте представитель Минпромторга, Россия будет нуждаться к 2030 г. примерно в 1 млн специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских БПЛА. Сейчас их «порядка 10% от потребности», прогнозируемой к 2030 г., т. е. около 100 000 человек, добавил он.

В конце марта участники российского рынка коммерческих беспилотников предложили добавить теоретические дисциплины и практические занятия по беспилотной авиации в школьную программу. Как следует из письма ассоциации «Аэронекст» Минтрансу, включение занятий по беспилотникам в программу основного общего образования должно помочь обеспечить кадровый суверенитет России в авиационной сфере.

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В мае «Ведомости» писали со ссылкой на подготовленный Минобрнауки паспорт федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» о том, что для подготовки специалистов в сферах разработки и использования беспилотников в 2024–2030 гг. из федерального бюджета выделят 57,7 млрд руб., из них 5,3 млрд руб. – в 2024 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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