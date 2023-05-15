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На подготовку кадров для сферы беспилотников потратят почти 60 млрд рублей

Цель – обучить специалистов для отрасли, в которой к 2030 году будет задействован миллион россиян
Анастасия Курашева
Андрей Гордеев / Ведомости

Для подготовки специалистов в сферах разработки и использования беспилотников в 2024–2030 гг. из федерального бюджета выделят 57,7 млрд руб., из них 5,3 млрд руб. – в 2024 г. Это следует из паспорта федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» (есть в распоряжении «Ведомостей», подготовлен Минобрнауки). Его подлинность подтвердили собеседник в компании на рынке беспилотников и источник, близкий к Минпромторгу.

Основная цель федерального проекта – создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем и контроля за уровнем квалификации таких специалистов, говорится в документе. Как следует из паспорта федпроекта, в результате модули по беспилотным авиационным системам (БАС) должны быть разработаны и внедрены в образовательные программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Авторы документа рассчитывают, что это позволит подготовить не менее 100 000 новых работников для различных сфер разработки и применения БАС уже в 2024 г., а к 2030 г. их число должно вырасти до 1 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных