На подготовку кадров для сферы беспилотников потратят почти 60 млрд рублей

Основная цель федерального проекта – создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем и контроля за уровнем квалификации таких специалистов, говорится в документе. Как следует из паспорта федпроекта, в результате модули по беспилотным авиационным системам (БАС) должны быть разработаны и внедрены в образовательные программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Авторы документа рассчитывают, что это позволит подготовить не менее 100 000 новых работников для различных сфер разработки и применения БАС уже в 2024 г., а к 2030 г. их число должно вырасти до 1 млн.