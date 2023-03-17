России нужен 1 млн разработчиков и операторов дронов

Россия будет нуждаться к 2030 г. примерно в 1 млн специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минпромторга. Сейчас их «порядка 10% от потребности», прогнозируемой к 2030 г., т. е. около 100 000 человек, добавил он.