В российских колледжах будут обучать операторов беспилотников
Минпросвещения России утвердило перечень рабочих профессий, по которым ведется обучение в колледжах, в него вошла специальность «оператор беспилотных авиационных систем». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.
Всего в новый список вошли 5110 наименований. Обучение по направлениям предполагается как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятиях.
«В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», – уточнил Кравцов.
В конце июня 2023 г. правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. Одно из пяти ключевых направлений стратегии включает подготовку кадров для новой отрасли экономики. До 1 сентября президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по развитию беспилотной авиации. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, гражданские беспилотники могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг. Для этого нужно развивать производство их компонентов, комплектующих и агрегатов.