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Общество

В российских колледжах будут обучать операторов беспилотников

Ведомости

Минпросвещения России утвердило перечень рабочих профессий, по которым ведется обучение в колледжах, в него вошла специальность «оператор беспилотных авиационных систем». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

Всего в новый список вошли 5110 наименований. Обучение по направлениям предполагается как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятиях.

«В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», – уточнил Кравцов. 

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В конце июня 2023 г. правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. Одно из пяти ключевых направлений стратегии включает подготовку кадров для новой отрасли экономики. До 1 сентября президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по развитию беспилотной авиации. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, гражданские беспилотники могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг. Для этого нужно развивать производство их компонентов, комплектующих и агрегатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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