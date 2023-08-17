В российских колледжах будут обучать операторов беспилотников

В конце июня 2023 г. правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. Одно из пяти ключевых направлений стратегии включает подготовку кадров для новой отрасли экономики. До 1 сентября президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по развитию беспилотной авиации. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, гражданские беспилотники могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг. Для этого нужно развивать производство их компонентов, комплектующих и агрегатов.