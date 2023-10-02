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Бизнес

Leroy Merlin стала крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes

Ведомости

Французская сеть магазинов товаров для дома Leroy Merlin заняла первую строчку в рейтинге 50 крупнейших иностранных компаний в России, представленном Forbes.

Издание включило в список компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным корпорациям и физлицам, они ранжируются по совокупной выручке, полученной в прошлом году. В рейтинг не были включены банки и другие финансовые организации.

Выручка Leroy Merlin в 2022 г. составила 529,7 млрд руб. В прошлогоднем рейтинге ритейлер занимал 2-ю строчку с выручкой 517 млрд руб. по итогам 2021 г. В тройку лидеров рейтинга также вошли табачные компании JT Group (Япония) с выручкой 432,6 млрд руб. и Philip Morris International (США, 399,9 млрд руб).

По итогам 2022 г. наибольшую выручку получили также PepsiCo (США, 303,7 млрд руб.), Elo (Франция, 292,6 млрд руб.), Вымпелком/VEON (Нидерланды, 286,4 млрд руб.), Metro AG (Германия, 223,6 млрд руб.) и др.

В конце марта ADEO сообщила о планах передать бизнес принадлежащей ей Leroy Merlin в России локальному менеджменту. Представитель ритейлера в разговоре с «Ведомостями» уточнил, что активы будут переданы «локальному менеджменту в лице текущего совета директоров компании». Сейчас в сеть «Леруа Мерлен» в России входит 111 гипермаркетов в 65 городах России. Открытие первого магазина в стране прошло в 2004 г. В компании работают 45 000 человек. Ритейлер занимает 6-е место в рейтинге 10 крупнейших сетей в России.

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После начала спецоперации на Украине крупнейшие западные бренды объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя.

В начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России остались 75,9% иностранных компаний. По его мнению, это говорит о вере бизнеса «в хорошие перспективы развития» российской экономики. Позднее СМИ сообщили, что ушедшие из России зарубежные бренды могли потерять до $2 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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