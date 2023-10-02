Leroy Merlin стала крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes
Французская сеть магазинов товаров для дома Leroy Merlin заняла первую строчку в рейтинге 50 крупнейших иностранных компаний в России, представленном Forbes.
Издание включило в список компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным корпорациям и физлицам, они ранжируются по совокупной выручке, полученной в прошлом году. В рейтинг не были включены банки и другие финансовые организации.
Выручка Leroy Merlin в 2022 г. составила 529,7 млрд руб. В прошлогоднем рейтинге ритейлер занимал 2-ю строчку с выручкой 517 млрд руб. по итогам 2021 г. В тройку лидеров рейтинга также вошли табачные компании JT Group (Япония) с выручкой 432,6 млрд руб. и Philip Morris International (США, 399,9 млрд руб).
По итогам 2022 г. наибольшую выручку получили также PepsiCo (США, 303,7 млрд руб.), Elo (Франция, 292,6 млрд руб.), Вымпелком/VEON (Нидерланды, 286,4 млрд руб.), Metro AG (Германия, 223,6 млрд руб.) и др.
В конце марта ADEO сообщила о планах передать бизнес принадлежащей ей Leroy Merlin в России локальному менеджменту. Представитель ритейлера в разговоре с «Ведомостями» уточнил, что активы будут переданы «локальному менеджменту в лице текущего совета директоров компании». Сейчас в сеть «Леруа Мерлен» в России входит 111 гипермаркетов в 65 городах России. Открытие первого магазина в стране прошло в 2004 г. В компании работают 45 000 человек. Ритейлер занимает 6-е место в рейтинге 10 крупнейших сетей в России.
После начала спецоперации на Украине крупнейшие западные бренды объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя.
В начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России остались 75,9% иностранных компаний. По его мнению, это говорит о вере бизнеса «в хорошие перспективы развития» российской экономики. Позднее СМИ сообщили, что ушедшие из России зарубежные бренды могли потерять до $2 млрд.