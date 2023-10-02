Leroy Merlin стала крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes

В конце марта ADEO сообщила о планах передать бизнес принадлежащей ей Leroy Merlin в России локальному менеджменту. Представитель ритейлера в разговоре с «Ведомостями» уточнил, что активы будут переданы «локальному менеджменту в лице текущего совета директоров компании». Сейчас в сеть «Леруа Мерлен» в России входит 111 гипермаркетов в 65 городах России. Открытие первого магазина в стране прошло в 2004 г. В компании работают 45 000 человек. Ритейлер занимает 6-е место в рейтинге 10 крупнейших сетей в России.