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«Коммерсантъ»: ушедшие из России зарубежные бренды могли потерять $2 млрд

Ведомости

Иностранные бренды, которые приняли решение уйти с российского рынка, в общей сумме понесли убытки в виде недополученной прибыли в размере свыше $1,3 – $1,5 млрд, а с учетом приостановивших работу магазинов сумма может достигать $2 млрд. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, которые сопровождали закрытие бизнеса ряда сетей. 

Уточняется, что самые ощутимые потери понесли испанская группа Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti), шведская H&M и сеть магазинов товаров для дома IKEA. По информации издания, на их долю приходится более $1 млрд потерь.

Как отметил партнер «Яков и партнеры» (ранее McKinsey) Дмитрий Водянников, на глобальный бизнес сетей уход из России не сильно повлиял, поскольку продажи в России составляли 3-5% от общей выручки. 

По данным NF Group (бывшая Knight Frank Russia), после начала спецоперации на Украине около 180 зарубежных брендов решили ограничить свою работу в России, около 15 объявили о планах полностью уйти с рынка. 

По словам советника практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслана Петручака, в основном причиной для ухода почти половины зарубежных компаний стали существующие ограничения внешнеторговых операций с Россией, изменение курса валют, сбои в логистике, а также сложности с осуществлением переводов. Только для части компаний такое решение было связано с необходимость минимизировать репутационные риски. 

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В начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России остались 75,9% иностранных компаний. По его мнению, это говорит о вере бизнеса «в хорошие перспективы развития» российской экономики. Володин отметил, что ушедшие с рынка зарубежные компании «терпят миллиардные издержки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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