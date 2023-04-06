«Коммерсантъ»: ушедшие из России зарубежные бренды могли потерять $2 млрд

По словам советника практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслана Петручака, в основном причиной для ухода почти половины зарубежных компаний стали существующие ограничения внешнеторговых операций с Россией, изменение курса валют, сбои в логистике, а также сложности с осуществлением переводов. Только для части компаний такое решение было связано с необходимость минимизировать репутационные риски.