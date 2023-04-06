«Коммерсантъ»: ушедшие из России зарубежные бренды могли потерять $2 млрд
Иностранные бренды, которые приняли решение уйти с российского рынка, в общей сумме понесли убытки в виде недополученной прибыли в размере свыше $1,3 – $1,5 млрд, а с учетом приостановивших работу магазинов сумма может достигать $2 млрд. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, которые сопровождали закрытие бизнеса ряда сетей.
Уточняется, что самые ощутимые потери понесли испанская группа Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti), шведская H&M и сеть магазинов товаров для дома IKEA. По информации издания, на их долю приходится более $1 млрд потерь.
Как отметил партнер «Яков и партнеры» (ранее McKinsey) Дмитрий Водянников, на глобальный бизнес сетей уход из России не сильно повлиял, поскольку продажи в России составляли 3-5% от общей выручки.
По данным NF Group (бывшая Knight Frank Russia), после начала спецоперации на Украине около 180 зарубежных брендов решили ограничить свою работу в России, около 15 объявили о планах полностью уйти с рынка.
По словам советника практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслана Петручака, в основном причиной для ухода почти половины зарубежных компаний стали существующие ограничения внешнеторговых операций с Россией, изменение курса валют, сбои в логистике, а также сложности с осуществлением переводов. Только для части компаний такое решение было связано с необходимость минимизировать репутационные риски.
В начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России остались 75,9% иностранных компаний. По его мнению, это говорит о вере бизнеса «в хорошие перспективы развития» российской экономики. Володин отметил, что ушедшие с рынка зарубежные компании «терпят миллиардные издержки».