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«Группа Астра» планирует провести IPO

Ведомости

Производитель защищенного инфраструктурного ПО «Астра» объявил о планах провести первичное размещение (IPO) акций на Мосбирже в октябре 2023 г. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Наша команда убеждена, что IPO компании на Мосбирже <...> позволит обратить еще большее внимание инвесторов на российский IT-рынок, обладающий колоссальным потенциалом роста», — сообщил генеральный директор группы компаний «Астра» Илья Сивцев.

В компании отметили, что это станет первым IPO среди российских разработчиков инфраструктурного ПО. «Астра» планирует продать на Мосбирже 5% своих акций, действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю акций. Других подробностей размещения компания не привела.

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Согласно данным отчетности по МСФО, по итогам первого полугодия 2023 г. выручка «Астры» составила 3,11 млрд руб., что более чем в три раза превышает показатели первого полугодия 2022 г., когда объем выручки компании составлял 1,009 млрд руб. Чистая прибыль по итогам первых шести месяцев этого года составила 1,163 млрд руб. против 0,497 млрд руб. в прошлом году.

В марте 2023 г. директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова сообщила, что в 2023 г. около десяти компаний могут провести IPO на Мосбирже. По ее словам, IPO могут провести эмитенты из «новой экономики» – финтехкомпании, ритейлеры. Те, кому нужен капитал для быстрого роста, уточнила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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