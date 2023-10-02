«Группа Астра» планирует провести IPO

В марте 2023 г. директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова сообщила, что в 2023 г. около десяти компаний могут провести IPO на Мосбирже. По ее словам, IPO могут провести эмитенты из «новой экономики» – финтехкомпании, ритейлеры. Те, кому нужен капитал для быстрого роста, уточнила она.