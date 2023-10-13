Газета
Бизнес

Экспортеров обязали продавать не менее 90% репатриированной валюты

Ведомости

Правительство РФ установило, что в соответствии с президентским указом об обязательной продаже валюты отдельными российскими экспортерами компании должны будут продавать не менее 90% валютной выручки, зачисленной на их счета в российских банках.

Как пояснили в аппарате правительства, с 16 октября отдельные российские экспортеры должны будут зачислять на свои счета в отечественных банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной по их экспортным контрактам.

«Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках, но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения», – подчеркнули в аппарате кабмина.

О подписании президентом РФ Владимиром Путиным указа об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам, стало известно 11 октября. Цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций.

В указе определен конкретный перечень из 43 групп компаний – крупнейших экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры. Согласно документу, для этих компаний на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке.

Ранее по теме: Почему власти сделали продажу валюты обязательной

Кроме того, отдельные компании будут должны представлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Еще одной мерой станет контроль за соблюдением правил валютного регулирования со стороны уполномоченных представителей Росфинмониторинга.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 октября сообщил, что указ главы государства, как и список экспортеров, обязанных продавать валюту, не будет публиковаться.

Как отмечали источники «Ведомостей», решение возобновить обязательную продажу экспортной выручки связано с тем, что бизнес не соблюдал неформальные договоренности о возврате валютных доходов. Формально договоренности соблюдались, но на практике из-за недостаточной прозрачности операций большая часть доходов экспортеров все равно в итоге оставалась в валюте. Это категорически не устраивало власти, причем курс уверенно шел выше 100 руб./$.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных