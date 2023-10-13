Экспортеров обязали продавать не менее 90% репатриированной валюты
Правительство РФ установило, что в соответствии с президентским указом об обязательной продаже валюты отдельными российскими экспортерами компании должны будут продавать не менее 90% валютной выручки, зачисленной на их счета в российских банках.
Как пояснили в аппарате правительства, с 16 октября отдельные российские экспортеры должны будут зачислять на свои счета в отечественных банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной по их экспортным контрактам.
«Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках, но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения», – подчеркнули в аппарате кабмина.
О подписании президентом РФ Владимиром Путиным указа об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам, стало известно 11 октября. Цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций.
В указе определен конкретный перечень из 43 групп компаний – крупнейших экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры. Согласно документу, для этих компаний на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке.
Кроме того, отдельные компании будут должны представлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Еще одной мерой станет контроль за соблюдением правил валютного регулирования со стороны уполномоченных представителей Росфинмониторинга.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 октября сообщил, что указ главы государства, как и список экспортеров, обязанных продавать валюту, не будет публиковаться.
Как отмечали источники «Ведомостей», решение возобновить обязательную продажу экспортной выручки связано с тем, что бизнес не соблюдал неформальные договоренности о возврате валютных доходов. Формально договоренности соблюдались, но на практике из-за недостаточной прозрачности операций большая часть доходов экспортеров все равно в итоге оставалась в валюте. Это категорически не устраивало власти, причем курс уверенно шел выше 100 руб./$.