Экспортеров обязали продавать не менее 90% репатриированной валюты

«Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках, но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения», – подчеркнули в аппарате кабмина.