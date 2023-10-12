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Экономика

Кремль не будет публиковать список экспортеров, обязанных продавать валюту

Ведомости

Указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам, не будет публиковаться. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, он [указ] не будет публиковаться. Он ДСП [для служебного пользования]. По понятным причинам список этих компаний не будет опубликован», – пояснил Песков.

Ранее по теме: Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте

Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам 11 октября. Цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций. В указе определен конкретный перечень из 43 экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры. Согласно документу, для этих компаний на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке. Объем и сроки обещали уточнить в течение суток.

После введения обязательной продажи выручки в иностранной валюте Банк России ожидает повышения оперативности реализации валюты, улучшения ситуации с ликвидностью и снижения волатильности. Сбербанк, в свою очередь, предрек стабилизацию рубля и возвращение доллара до уровня около 90 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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