ЦБ допустил снижение волатильности после введения обязательной продажи выручки
Банк России ожидает повышения оперативности реализации валюты, улучшения ситуации с ликвидностью и снижения волатильности в результате введения обязательной продажи выручки в иностранной валюте. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
«При этом адресный характер данных ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности», – отметили в ЦБ.
Там напомнили, что ключевыми факторами стабильности валютного рынка являются внешнеторговый баланс и денежно-кредитная политика Банка России по снижению инфляции в стране. Регулятор указал на «улучшение экспортной конъюнктуры» в III квартале, что способствовало росту экспортной выручки. Там добавили, что «подстройка импорта» к ужесточению денежно-кредитных условий и увеличение привлекательности рублевых сбережений «будут оказывать поддержку рублю».
11 октября президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Целью является создание долговременных условий для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, а также снижение возможности для валютных спекуляций, пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В указе определен конкретный перечень из 43 экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры. Для них на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке.