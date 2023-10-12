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Экономика

ЦБ допустил снижение волатильности после введения обязательной продажи выручки

Ведомости

Банк России ожидает повышения оперативности реализации валюты, улучшения ситуации с ликвидностью и снижения волатильности в результате введения обязательной продажи выручки в иностранной валюте. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

«При этом адресный характер данных ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности», – отметили в ЦБ. 

Там напомнили, что ключевыми факторами стабильности валютного рынка являются внешнеторговый баланс и денежно-кредитная политика Банка России по снижению инфляции в стране. Регулятор указал на «улучшение экспортной конъюнктуры» в III квартале, что способствовало росту экспортной выручки. Там добавили, что «подстройка импорта» к ужесточению денежно-кредитных условий и увеличение привлекательности рублевых сбережений «будут оказывать поддержку рублю».

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11 октября президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Целью является создание долговременных условий для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, а также снижение возможности для валютных спекуляций, пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В указе определен конкретный перечень из 43 экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры. Для них на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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