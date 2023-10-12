ЦБ допустил снижение волатильности после введения обязательной продажи выручки

Там напомнили, что ключевыми факторами стабильности валютного рынка являются внешнеторговый баланс и денежно-кредитная политика Банка России по снижению инфляции в стране. Регулятор указал на «улучшение экспортной конъюнктуры» в III квартале, что способствовало росту экспортной выручки. Там добавили, что «подстройка импорта» к ужесточению денежно-кредитных условий и увеличение привлекательности рублевых сбережений «будут оказывать поддержку рублю».