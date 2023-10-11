Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте

28 сентября Минэкономразвития призвал Центробанк усилить контроль над валютными операциями. По мнению главы ведомства Максима Решетникова, даже временное ограничение движения капитала сможет помочь рублю укрепиться. Решетников отметил, что показатель возврата экспортной выручки по итогам мониторинга операций 42 российских холдингов находится на уровне 85%, однако это не решает проблему волатильности на валютном рынке.