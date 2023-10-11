Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валютеМера принята на фоне снижения курса рубля
Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов объяснил, что цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций.
«Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка», – подчеркнул он.
Согласно документу, для отдельных компаний на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке. Объем и сроки установит правительство – распоряжение планируют принять в течение суток.
Отдельные компании обяжут представлять Центробанку и Росфинмониторингу индикативные план-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
В отдельных компаниях также вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга. Они будут отслеживать и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.
В указе определен конкретный перечень из 43 экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры.
В августе крупнейшие экспортеры нарастили объем чистых продаж иностранной валюты. По итогам месяца он увеличился на 4,1% относительно июля до $7,2 млрд., сообщал Банк России ранее.
28 сентября Минэкономразвития призвал Центробанк усилить контроль над валютными операциями. По мнению главы ведомства Максима Решетникова, даже временное ограничение движения капитала сможет помочь рублю укрепиться. Решетников отметил, что показатель возврата экспортной выручки по итогам мониторинга операций 42 российских холдингов находится на уровне 85%, однако это не решает проблему волатильности на валютном рынке.
При закрытии Мосбиржи 11 октября курс доллара составил 100,20 руб. (-0,10 руб.), курс евро – 106,49 руб. (+0,09 руб.).