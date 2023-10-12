Греф ожидает стабилизации курса доллара до 90 рублей
Сбербанк ожидает стабилизации рубля и возвращения доллара до уровня около 90 руб. Об этом журналистам рассказал председатель правления госбанка Герман Греф в кулуарах Российской энергетической недели.
«В целом мы ожидаем стабилизацию курса постепенную и снижение курса доллара на этом этапе где-то в районе 90 руб./$. В дальнейшем, если параметры наших экспортных товаров останутся теми же, скорее всего, возможно еще некоторое укрепление. Нормальный сегодня фундаментальный курс – 85-90 руб./$», – приводит его слова ТАСС.
Решение обязать ряд экспортеров продавать валюту не окажет фундаментального влияния на курс рубля, считает Греф, поскольку фундаментально он определяется рыночными факторами. Нормальное значение курса сегодня, по его оценке, - 85-90 руб./$.
11 октября президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Целью является создание долговременных условий для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, а также снижение возможности для валютных спекуляций, пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В указе определен конкретный перечень из 43 экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры. Для них на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке.
Как писали ранее «Ведомости», ЦБ выделил пять факторов, которые помогают стабилизировать курса рубля. В их числе повышение ставки, отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, разработка механизма конвертации нацвалют, используемых во внешних расчетах, новая экспортная пошлина, привязанная к курсу, а также продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ.
Совет директоров Центробанка на заседании 15 сентября повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это стало третьим подряд повышением за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.