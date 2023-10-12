Греф ожидает стабилизации курса доллара до 90 рублей

Как писали ранее «Ведомости», ЦБ выделил пять факторов, которые помогают стабилизировать курса рубля. В их числе повышение ставки, отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, разработка механизма конвертации нацвалют, используемых во внешних расчетах, новая экспортная пошлина, привязанная к курсу, а также продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ.