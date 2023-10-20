ФАС оштрафовала «Почта банк» на 400 000 рублей
ФАС оштрафовала АО «Почта банк» на 400 000 руб. за распространение ненадлежащей рекламы, важная информация в которой была указана мелким шрифтом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ФАС уточнили, что ранее в службу поступила жалоба от физического лица. В частности, в ней было сказано, что в рекламном объявлении банк крупным шрифтом указывал процентную ставку по кредиту от 4%. При этом данные об условиях, влияющих на стоимость кредита, а также на возможность участия в акции, в том числе сумма, срок и др., указывались в сноске «трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени». В связи с этим в ФАС пришли к выводу, что пользователи получали неполную информацию.
В результате ФАС признала рекламу ненадлежащей по ч. 3 ст. 28 и ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе» и выдала кредитной организации предписание о прекращении нарушения. В соответствии с законодательством реклама кредитных услуг должна содержать все условия, определяющие полную стоимость кредита.
Уточняется, что «Почта банк» отчитался об исполнении предписания, но продолжил транслировать рекламу с нарушениями. В связи с этим в отношении компании был наложен штраф в размере 400 000 руб. по ч. 2.4 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок предписания ФАС). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф для юрлиц в размере до 500 000 руб.
В октябре «Почта банк» уже получал штраф за мелкий шрифт в рекламе. 6 октября ФАС признала рекламу ненадлежащей, предписала исправить нарушения и выписала штраф в размере 500 000 руб. по ч. 6 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). Максимальное наказание предусматривает штраф до 800 000 руб.
Весной ФАС оштрафовала за аналогичные нарушения Сбербанк и банк «Открытие». Кредитные организации указывали важные сведения в рекламе мелким шрифтом, из-за чего потребители не получали полной информации о всех его условиях.