ФАС оштрафовала «Почта банк» на 400 000 рублей

В ФАС уточнили, что ранее в службу поступила жалоба от физического лица. В частности, в ней было сказано, что в рекламном объявлении банк крупным шрифтом указывал процентную ставку по кредиту от 4%. При этом данные об условиях, влияющих на стоимость кредита, а также на возможность участия в акции, в том числе сумма, срок и др., указывались в сноске «трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени». В связи с этим в ФАС пришли к выводу, что пользователи получали неполную информацию.