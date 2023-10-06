ФАС оштрафовала «Почта банк» на 500 000 рублей за мелкий шрифт в рекламе

В ФАС уточнили, что банк рекламировал процентную ставку по кредиту от 4% при услуге «Гарантированная ставка» на роллерном дисплее в Москве, но данные об условиях, влияющих на стоимость кредита, а также на возможность участия в акции, указывались в сноске «трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени», поэтому потребители получали неполную информацию.