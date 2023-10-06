ФАС оштрафовала «Почта банк» на 500 000 рублей за мелкий шрифт в рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 500 000 руб. АО «Почта банк» за мелкий шрифт в рекламе об условиях получения кредита, сообщили в ведомстве.
В ФАС уточнили, что банк рекламировал процентную ставку по кредиту от 4% при услуге «Гарантированная ставка» на роллерном дисплее в Москве, но данные об условиях, влияющих на стоимость кредита, а также на возможность участия в акции, указывались в сноске «трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени», поэтому потребители получали неполную информацию.
В результате ФАС признала рекламу ненадлежащей по ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе» и выдала кредитной организации предписание о прекращении нарушения.
По этому же факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 14.3 КоАП РФ (максимальный штраф для юрлиц – 800 000 руб.). Рассмотрев его, ФАС назначила «Почта банку» штраф в 500 000 руб.
Весной ФАС оштрафовала за аналогичные нарушения Сбербанк и банк «Открытие». Кредитные организации указывали важные сведения в рекламе мелким шрифтом, из-за чего потребители не получали полной информации о всех его условиях.