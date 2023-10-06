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ФАС оштрафовала «Почта банк» на 500 000 рублей за мелкий шрифт в рекламе

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 500 000 руб. АО «Почта банк» за мелкий шрифт в рекламе об условиях получения кредита, сообщили в ведомстве.

В ФАС уточнили, что банк рекламировал процентную ставку по кредиту от 4% при услуге «Гарантированная ставка» на роллерном дисплее в Москве, но данные об условиях, влияющих на стоимость кредита, а также на возможность участия в акции, указывались в сноске «трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени», поэтому потребители получали неполную информацию.

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В результате ФАС признала рекламу ненадлежащей по ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе» и выдала кредитной организации предписание о прекращении нарушения.

По этому же факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 14.3 КоАП РФ (максимальный штраф для юрлиц – 800 000 руб.). Рассмотрев его, ФАС назначила «Почта банку» штраф в 500 000 руб.

Весной ФАС оштрафовала за аналогичные нарушения Сбербанк и банк «Открытие». Кредитные организации указывали важные сведения в рекламе мелким шрифтом, из-за чего потребители не получали полной информации о всех его условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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