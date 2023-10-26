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Бизнес

Производитель майонеза «Провансаль Слобода» получил халяльный сертификат

Ведомости

Ногинский пищевой комбинат в Подмосковье получил сертификат от аккредитованного органа по сертификации «Роскачество – Халяль», подтверждающий халяльность майонеза «Провансаль Слобода», сообщило Роскачество в комментарии ТАСС.

«Прошедшая сертификация со стороны органа "Роскачество – Халяль" важна для подтверждения халяльности продукта для покупателей нашей страны, а также обязательна в качестве средства расширения продаж на внешние рынки, в страны с преимущественно мусульманским населением», – рассказали в ведомстве.

В Роскачестве также отметили, что майонез «Провансаль» и «Провансаль Оливковый» уже имеют российский знак качества.

Первым предприятием, получившим халяльный сертификат от Роскачества, стала фабрика «Красный Октябрь», выпускающая шоколад «Аленка». Сертификат выдан на выпуск конфет и шоколад «Аленка», конфет «Грильяжные», «Птичье молоко» и др. В Роскачестве пояснили, что признанные халяльными кондитерские изделия не должны содержать в составе желатин, кармин и ряд других пищевых добавок, которые запрещены исламскими нормами.

Как отмечают в Роскачестве, в России проживает более 20 млн мусульман и спрос на продукцию и услуги халяль с их стороны постоянно растет. Всего в реестр выданных сертификатов, подтверждающих халяльность продукции, сейчас включены четыре организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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