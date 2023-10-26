Производитель майонеза «Провансаль Слобода» получил халяльный сертификат
Ногинский пищевой комбинат в Подмосковье получил сертификат от аккредитованного органа по сертификации «Роскачество – Халяль», подтверждающий халяльность майонеза «Провансаль Слобода», сообщило Роскачество в комментарии ТАСС.
«Прошедшая сертификация со стороны органа "Роскачество – Халяль" важна для подтверждения халяльности продукта для покупателей нашей страны, а также обязательна в качестве средства расширения продаж на внешние рынки, в страны с преимущественно мусульманским населением», – рассказали в ведомстве.
В Роскачестве также отметили, что майонез «Провансаль» и «Провансаль Оливковый» уже имеют российский знак качества.
Первым предприятием, получившим халяльный сертификат от Роскачества, стала фабрика «Красный Октябрь», выпускающая шоколад «Аленка». Сертификат выдан на выпуск конфет и шоколад «Аленка», конфет «Грильяжные», «Птичье молоко» и др. В Роскачестве пояснили, что признанные халяльными кондитерские изделия не должны содержать в составе желатин, кармин и ряд других пищевых добавок, которые запрещены исламскими нормами.
Как отмечают в Роскачестве, в России проживает более 20 млн мусульман и спрос на продукцию и услуги халяль с их стороны постоянно растет. Всего в реестр выданных сертификатов, подтверждающих халяльность продукции, сейчас включены четыре организации.