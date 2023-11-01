Кузьмичеву предъявили обвинение в мошенничестве во Франции

Кузьмичеву также были предъявлены обвинения в предполагаемом отмывании денег и организации теневой занятости в составе преступной группировки. Несмотря на то, что прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, он был отпущен под залог в 8 млн евро, рассказали в прокуратуре.