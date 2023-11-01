Кузьмичеву предъявили обвинение в мошенничестве во Франции
Сооснователю, бывшему совладелецу «Альфа-Групп» Алексею Кузьмичеву предъявили обвинение в налоговом мошенничестве во Франции. Об этом сообщили в национальной финансовой прокуратуре страны (PNF), пишут «РИА Новости».
Кузьмичеву также были предъявлены обвинения в предполагаемом отмывании денег и организации теневой занятости в составе преступной группировки. Несмотря на то, что прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, он был отпущен под залог в 8 млн евро, рассказали в прокуратуре.
30 октября газета Le Monde со ссылкой на (PNF) сообщила, что полиция задержала Кузьмичева в рамках расследования об отмывании денег. В ведомстве уточнили, что полиция провела обыски в его квартирах, в том числе в доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе.
Бизнесмен включен в санкционный список всех стран Европейского союза с 15 марта 2022 г., после начала боевых действий на Украине. В июне высший суд Франции отклонил иск Кузьмичева к правительству страны, которое решило раскрыть местонахождение его дома в Париже и виллы в Ривьере в рамках кампании по заморозке активов российских бизнесменов.
Кузьмичев не первый руководитель «Альфа-Групп», которого преследуют за рубежом. 19 сентября Лондон ужесточил санкции в отношении основателя группы Михаила Фридмана, введя транспортные ограничения. Они касаются судов и самолетов, связанных с бизнесменом. До этого британские власти прекратили расследование в отношении бизнесмена в связи с подозрениями в обходе санкций.
Также британские правоохранители обвиняли в нарушении наложенных санкций сооснователя «Альфа» Петра Авена. Сам же он говорил, что западные бизнесмены и политики также несут ответственность за происходящее «не меньше, чем так называемые российские олигархи».