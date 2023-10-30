СМИ узнали о задержании сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева во Франции
Сотрудники правоохранительных органов задержали во Франции сооснователя бывшего совладелеца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева в рамках расследования об отмывании денег, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру страны (PNF).
В ведомстве уточнили, что полиция провела обыски в его квартирах, в том числе в доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе. В обысках были задействованы шестьдесят человек, в том числе сотрудники центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями и около сорока элитных полицейских. По информации издания, на месте были обнаружены пачки наличных денег. Кузьмичева подозревают в нарушении санкционного законодательства и налоговых преступлениях.
Le Monde пишет, что европейские власти считают Кузьмичева «одним из самых влиятельных людей в России», «чьи связи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным хорошо известны». Источник, близкий к Кузьмичеву сообщил, что бизнесмен уже находился во Франции на момент включения в санкционный список, также имеет «семейные связи в стране».
Кузьмичев включен в санкционный список всех стран Европейского союза с 15 марта 2022 г. В июне высший суд Франции отклонил иск Кузьмичева к правительству страны, которое решило раскрыть местонахождение его дома в Париже и виллы в Ривьере в рамках кампании по заморозке активов российских бизнесменов.