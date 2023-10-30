СМИ узнали о задержании сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева во Франции

В ведомстве уточнили, что полиция провела обыски в его квартирах, в том числе в доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе. В обысках были задействованы шестьдесят человек, в том числе сотрудники центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями и около сорока элитных полицейских. По информации издания, на месте были обнаружены пачки наличных денег. Кузьмичева подозревают в нарушении санкционного законодательства и налоговых преступлениях.