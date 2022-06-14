Bloomberg: суд во Франции отклонил иск Кузьмичева о раскрытии адресов его недвижимости

Активы Кузьмичева в ЕС были заморожены в середине марта. Власти Франции также нацелились на виллу La Petite Ourse в Сант-Тропе с большой территорией и бассейном и две яхты, которые в общей сложности стоят почти $100 млн. Сам бизнесмен отказался комментировать решение суда.