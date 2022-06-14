Bloomberg: суд во Франции отклонил иск Кузьмичева о раскрытии адресов его недвижимости
Высший суд Франции отклонил иск сооснователя Letter One и «Альфа-групп» Алексея Кузьмичева к правительству страны, которое решило раскрыть местонахождение его дома в Париже и виллы в Ривьере в рамках кампании по заморозке активов российских бизнесменов, сообщил Bloomberg.
Кузьмичев заявил, что раскрытие адресов его недвижимости поставит под угрозу жизнь его семьи, однако суд отклонил иск, потому что власти страны посчитали обнародование информации «соразмерным» и «подходящим» обстоятельствам. Судьи отметили, что такая публикация поможет предотвратить сдачу недвижимости в аренду или продажи акций компаний, которым принадлежит собственность.
Активы Кузьмичева в ЕС были заморожены в середине марта. Власти Франции также нацелились на виллу La Petite Ourse в Сант-Тропе с большой территорией и бассейном и две яхты, которые в общей сложности стоят почти $100 млн. Сам бизнесмен отказался комментировать решение суда.
Евросоюз начал вводить санкции в отношении России ее граждан из-за военной операции, начатой на Украине 24 февраля. В частности, в черные списки попали бизнесмены, топ-менеджеры госкомпаний, журналисты и деятели культуры. Санкции предполагают заморозку счетов и активов на территории ЕС, а также запрет на въезд.
Ранее итальянские власти арестовали яхты Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллы бывшего депутата Госдумы Олега Савченко и телеведущего Владимира Соловьева. Во Франции проводят инвентаризацию имущества и активов россиян, находящихся под санкциями. К нему относятся в том числе яхты и автомобили класса люкс.