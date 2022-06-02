Газета
Политика

Минфин США ввел новые санкции против российских граждан и юрлиц

Ведомости

США ввели новые санкции против России, под них попали 17 россиян и 16 компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте американского минфина.

Под блокирующие санкции США попали председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Минэкономики Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков, виолончелист Сергей Ролдугин и его жена, оперная певица Елена Миртова, председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов и первый заместитель гендиректора «ФосАгро» Евгений Новицкий. 

Санкции также введены против самой «Северстали», Severgroup и золотодобывающей компании Nord Gold. Американская лицензия на сворачивание операций с «Северсталью» будет действовать до 31 августа, с Nord Gold — до 1 июля, уточняется в релизе американского финансового ведомства. После публикации списка акции «Северстали» упали более чем на 8%. Кроме того, ограничения коснулись 7 яхт и 3 самолетов, которые связывают с россиянами.

Также сегодня стало известно, что послы стран - членов Евросоюза одобрили шестой пакет санкций против России. Он включает в себя отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, расширение запретов на экспорт в Россию, запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору, ограничение на покупку российской нефти и другие меры. Шестой пакет вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которая ожидается в пятницу.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ЕС рассматривает различные варианты новых санкций, в том числе закупку российской нефти по ограниченным ценам. По его словам, у России была бы огромная потребность в продаже и топливо можно было бы закупать по цене значительно ниже рыночной. В мае министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что министры финансов стран G7 обсудили регулирование цен на российскую нефть картелем покупателей. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ничего продавать себе в убыток и будет искать наиболее благоприятные условия на рынках.

Ранее по теме: Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных