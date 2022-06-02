Минфин США ввел новые санкции против российских граждан и юрлиц

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ЕС рассматривает различные варианты новых санкций, в том числе закупку российской нефти по ограниченным ценам. По его словам, у России была бы огромная потребность в продаже и топливо можно было бы закупать по цене значительно ниже рыночной. В мае министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что министры финансов стран G7 обсудили регулирование цен на российскую нефть картелем покупателей. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ничего продавать себе в убыток и будет искать наиболее благоприятные условия на рынках.