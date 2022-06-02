Минфин США ввел новые санкции против российских граждан и юрлиц
США ввели новые санкции против России, под них попали 17 россиян и 16 компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте американского минфина.
Под блокирующие санкции США попали председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Минэкономики Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков, виолончелист Сергей Ролдугин и его жена, оперная певица Елена Миртова, председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов и первый заместитель гендиректора «ФосАгро» Евгений Новицкий.
Санкции также введены против самой «Северстали», Severgroup и золотодобывающей компании Nord Gold. Американская лицензия на сворачивание операций с «Северсталью» будет действовать до 31 августа, с Nord Gold — до 1 июля, уточняется в релизе американского финансового ведомства. После публикации списка акции «Северстали» упали более чем на 8%. Кроме того, ограничения коснулись 7 яхт и 3 самолетов, которые связывают с россиянами.
Также сегодня стало известно, что послы стран - членов Евросоюза одобрили шестой пакет санкций против России. Он включает в себя отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, расширение запретов на экспорт в Россию, запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору, ограничение на покупку российской нефти и другие меры. Шестой пакет вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которая ожидается в пятницу.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что ЕС рассматривает различные варианты новых санкций, в том числе закупку российской нефти по ограниченным ценам. По его словам, у России была бы огромная потребность в продаже и топливо можно было бы закупать по цене значительно ниже рыночной. В мае министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что министры финансов стран G7 обсудили регулирование цен на российскую нефть картелем покупателей. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ничего продавать себе в убыток и будет искать наиболее благоприятные условия на рынках.