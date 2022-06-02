Песков ответил на заявление Байдена о закупках нефти в РФ по ограниченной цене

«Это вопросы экономики. Дело в том, что там же все равно логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического общемирового рынка. Поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. Но разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток, в любом случае где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий», — подчеркнул Песков.