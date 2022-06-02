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Экономика

Песков ответил на заявление Байдена о закупках нефти в РФ по ограниченной цене

Ведомости

Россия не будет ничего продавать себе в убыток и будет искать наиболее благоприятные условия на рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова президента США Джо Байдена, что ЕС рассматривает закупку российской нефти по ограниченным ценам.

«Это вопросы экономики. Дело в том, что там же все равно логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического общемирового рынка. Поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. Но разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток, в любом случае где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий», — подчеркнул Песков.

Ранее Байден заявил, что ЕС рассматривает различные варианты, в том числе закупку российской нефти по ограниченным ценам. По его словам, у России была бы огромная потребность в продаже и топливо можно было бы закупать по цене значительно ниже рыночной. В мае министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что министры финансов стран G7 обсудили регулирование цен на российскую нефть картелем покупателей.

В конце мая лидеры стран ЕС согласовали частичное эмбарго на российскую нефть — ограничения затронут две трети объема топлива. Ранее агентство Reuters писало, что шестой пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под ограничения на более позднем этапе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных