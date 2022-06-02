Песков ответил на заявление Байдена о закупках нефти в РФ по ограниченной цене
Россия не будет ничего продавать себе в убыток и будет искать наиболее благоприятные условия на рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова президента США Джо Байдена, что ЕС рассматривает закупку российской нефти по ограниченным ценам.
«Это вопросы экономики. Дело в том, что там же все равно логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического общемирового рынка. Поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. Но разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток, в любом случае где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий», — подчеркнул Песков.
Ранее Байден заявил, что ЕС рассматривает различные варианты, в том числе закупку российской нефти по ограниченным ценам. По его словам, у России была бы огромная потребность в продаже и топливо можно было бы закупать по цене значительно ниже рыночной. В мае министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что министры финансов стран G7 обсудили регулирование цен на российскую нефть картелем покупателей.
В конце мая лидеры стран ЕС согласовали частичное эмбарго на российскую нефть — ограничения затронут две трети объема топлива. Ранее агентство Reuters писало, что шестой пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под ограничения на более позднем этапе.