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Экономика

Байден допустил закупки нефти в России по ограниченным ценам

Ведомости

Европейские страны обсуждают возможность закупки российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта, заявил президент США Джо Байден на встрече по вопросам производства детского питания.

«Сейчас, когда Европа планирует еще больше ограничить закупки российской нефти, идут активные размышления, что можно сделать: может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал Байден. По его словам, Вашингтон вместе с союзниками в Европе ищет варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций.

Ранее в мае министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что министры финансов стран G7 в ходе встречи обсудили регулирование цен на российскую нефть картелем покупателей. Йеллен пояснила, что цель заключается в том, чтобы сохранить поступление части российской нефти на рынок, чтобы удержать мировые цены на нее. Такой шаг может вызвать «шоки стагфляционного типа», добавила она.

В конце мая лидеры стран ЕС согласовали частичное эмбарго на российскую нефть: ограничения затронут две трети объема топлива. Агентство Reuters писало, что шестой пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под ограничения на более позднем этапе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных