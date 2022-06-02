Байден допустил закупки нефти в России по ограниченным ценам

«Сейчас, когда Европа планирует еще больше ограничить закупки российской нефти, идут активные размышления, что можно сделать: может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал Байден. По его словам, Вашингтон вместе с союзниками в Европе ищет варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций.