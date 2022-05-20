Страны G7 обсудили создание картеля для контроля цен на нефть из России
Министры финансов стран G7 на встрече обсудили регулирование цен на российскую нефть картелем покупателей, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Для достижения этой цели вам нужен значительный картель, возможно, одного ЕС будет недостаточно <…> Возникла идея использования санкций, вторичных санкций. Идея тарифов вместо предельных цен могла бы стать альтернативным подходом», — заявила Йеллен (цитата по Wall Street Journal).
По ее словам, США и другие страны обсуждают способы сократить доходы России от энергоносителей, не создавая при этом слишком большую нагрузку на мировую экономику. Йеллен пояснила, что цель заключается в том, чтобы сохранить поступление части российской нефти на рынок, чтобы удержать мировые цены на нее. Такой шаг может вызвать «шоки стагфляционного типа», добавила она.
Йеллен отметила, что обсуждения пока что находятся на ранней стадии, поэтому пока непонятно, пойдут ли страны по этому пути. Многие считают такой вариант привлекательным с экономической точки зрения, однако реализовать это непросто и еще не все вопросы проработаны.
Ранее представители минфина США сообщили Reuters, что планируют на встрече министров финансов G7 предложить ввести пошлины на российскую нефть как альтернативу прямому нефтяному эмбарго. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае введения пошлин европейским покупателям нефти из России придется платить больше или искать альтернативные источники.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС обсуждают шестой пакет санкций в отношении России, в который может войти нефтяное эмбарго. С этого момента представители стран ЕС не могут согласовать такой шаг из-за высокой зависимости некоторых членов Евросоюза от поставок из России. 13 мая Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что некоторые страны ЕС предложили отсрочить введение эмбарго и принять шестой пакет санкций без него. Такое решение могут принять, если страны не смогут убедить Венгрию поддержать эмбарго.