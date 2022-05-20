Страны G7 обсудили создание картеля для контроля цен на нефть из России

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС обсуждают шестой пакет санкций в отношении России, в который может войти нефтяное эмбарго. С этого момента представители стран ЕС не могут согласовать такой шаг из-за высокой зависимости некоторых членов Евросоюза от поставок из России. 13 мая Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что некоторые страны ЕС предложили отсрочить введение эмбарго и принять шестой пакет санкций без него. Такое решение могут принять, если страны не смогут убедить Венгрию поддержать эмбарго.