Песков прокомментировал возможность введения пошлин на российскую нефть в Европе
Европейским покупателям российской нефти придется платить больше или искать альтернативные источники, если в ЕС введут пошлины на поставки из России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал предложение США о введении пошлины на нефть из России в качестве альтернативы прямого эмбарго.
«Это вопрос экономической целесообразности. Покупателям нефти придется платить больше или искать альтернативные источники», — подчеркнул представитель Кремля.
Накануне представители Минфина США сообщили агентству Reuters, что намерены предложить на встрече министров финансов стран «семерки» (G7) ввести пошлины на российскую нефть в качестве быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго. «Тарифный механизм, который будет предложен Соединенными Штатами, будет разработан для того, чтобы удержать российскую нефть на рынке, но ограничить объем доходов, которые могут поступать в Москву от экспорта», — отмечало агентство.
По словам представителей Минфина, из-за того, что российская нефть продается со скидкой в сравнении с мировыми ценами, пошлины могут быть установлены на уровне, который одновременно компенсирует часть этого разрыва и снижает прибыль России.
Президент России Владимир Путин ранее назвал «экономическим самоубийством» политику Европы в энергетической сфере. Глава государства отметил, что, отказываясь от российских энергоносителей, европейские страны игнорируют наносимый собственной экономике урон. «Очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, [не смогут] отказаться от нашей нефти», — добавил он.
Financial Times также сообщала со ссылкой на расчеты Еврокомиссии, что ускоренный переход на «чистые» источники энергии и быстрый отказ от российских поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине обойдется ЕС в 195 млрд евро. Сам орган может опубликовать соответствующие предложения и расчеты 18 мая, однако к тому моменту они могут быть скорректированы.