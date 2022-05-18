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Экономика

Песков прокомментировал возможность введения пошлин на российскую нефть в Европе

Ведомости

Европейским покупателям российской нефти придется платить больше или искать альтернативные источники, если в ЕС введут пошлины на поставки из России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал предложение США о введении пошлины на нефть из России в качестве альтернативы прямого эмбарго. 

«Это вопрос экономической целесообразности. Покупателям нефти придется платить больше или искать альтернативные источники», — подчеркнул представитель Кремля. 

Накануне представители Минфина США сообщили агентству Reuters, что намерены предложить на встрече министров финансов стран «семерки» (G7) ввести пошлины на российскую нефть в качестве быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго. «Тарифный механизм, который будет предложен Соединенными Штатами, будет разработан для того, чтобы удержать российскую нефть на рынке, но ограничить объем доходов, которые могут поступать в Москву от экспорта», — отмечало агентство.

Путин назвал «экономическим самоубийством» политику Европы в энергетической сфере

По словам представителей Минфина, из-за того, что российская нефть продается со скидкой в сравнении с мировыми ценами, пошлины могут быть установлены на уровне, который одновременно компенсирует часть этого разрыва и снижает прибыль России.

Президент России Владимир Путин ранее назвал «экономическим самоубийством» политику Европы в энергетической сфере. Глава государства отметил, что, отказываясь от российских энергоносителей, европейские страны игнорируют наносимый собственной экономике урон. «Очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, [не смогут] отказаться от нашей нефти», — добавил он.

Financial Times также сообщала со ссылкой на расчеты Еврокомиссии, что ускоренный переход на «чистые» источники энергии и быстрый отказ от российских поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине обойдется ЕС в 195 млрд евро. Сам орган может опубликовать соответствующие предложения и расчеты 18 мая, однако к тому моменту они могут быть скорректированы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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