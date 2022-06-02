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Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

Ведомости

Послы стран - членов Евросоюза одобрили шестой пакет санкций против России, который включает частичное эмбарго на поставки российской нефти, сообщает французское председательство в своем аккаунте в Twitter.

В заявлении говорится, что новый санкционный пакет будет включать в себя следующие меры:

  • отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, и одного белорусского банка;

  • запрет на импорт российской нефти морем;

  • расширение запретов на экспорт в Россию, включая химические вещества и высокотехнологичные товары;

  • запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору;

  • запрет на вещание трех российских СМИ, участвующих в распространении «пропаганды»;

  • запрет на консультационные услуги для российских операторов.

Помимо этого персональные санкции ЕС коснутся представителей российских силовых структур, бизнесменов и журналистов. ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС пишет, что шестой пакет вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ориентировочно в пятницу.

31 мая стало известно, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема поставляемого из России топлива. Ранее агентство Reuters писало, что шестой пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под ограничения на более позднем этапе.

Ранее по теме: Нефть дорожает на фоне частичного эмбарго ЕС на поставки из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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