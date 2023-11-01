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Бизнес

Фридман и Авен назвали ошибкой инвестиции в страны Запада

Ведомости

Инвестиции в западные страны были ошибкой, заявили основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман и сооснователь группы Петр Авен, пишет Bloomberg.

«Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», – сказал он. Бизнесмен добавил, что его «выдавили» из Великобритании.

Авен, по данным агентства, во время допроса британских правоохранителей в июле 2022 г. также пояснил, что инвестировал в Запад «по ошибке». Он отмечал, что западные бизнесмены и политики также несут ответственность за происходящее «не меньше, чем так называемые российские олигархи».

19 сентября Лондон ужесточил санкции в отношении Фридмана, введя транспортные ограничения. Они касаются судов и самолетов, связанных с бизнесменом. До этого британские власти прекратили расследование в отношении бизнесмена в связи с подозрениями в обходе санкций. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) страны заявили, что «не будут предпринимать никаких дальнейших действий против Фридмана на основании ордера, выписанного в декабре 2022 г.».

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В конце 2022 г. в его особняке Атлон-хаус на севере Лондона прошли обыски. Фридмана задержали, после чего он был отпущен под залог и подал в суд на NCA. Как писали СМИ, российский бизнесмен выдал кредит из банка своему помощнику для обхода ограничений, что и послужило причиной начала расследования NCA.

9 октября Фридман подтвердил переезд в Израиль, а также визит в Москву. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российские предприниматели свободно уезжают и возвращаются в Россию, это нормальный процесс, «но Родина у них одна».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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