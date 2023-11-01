Фридман и Авен назвали ошибкой инвестиции в страны Запада
Инвестиции в западные страны были ошибкой, заявили основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман и сооснователь группы Петр Авен, пишет Bloomberg.
«Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», – сказал он. Бизнесмен добавил, что его «выдавили» из Великобритании.
Авен, по данным агентства, во время допроса британских правоохранителей в июле 2022 г. также пояснил, что инвестировал в Запад «по ошибке». Он отмечал, что западные бизнесмены и политики также несут ответственность за происходящее «не меньше, чем так называемые российские олигархи».
19 сентября Лондон ужесточил санкции в отношении Фридмана, введя транспортные ограничения. Они касаются судов и самолетов, связанных с бизнесменом. До этого британские власти прекратили расследование в отношении бизнесмена в связи с подозрениями в обходе санкций. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) страны заявили, что «не будут предпринимать никаких дальнейших действий против Фридмана на основании ордера, выписанного в декабре 2022 г.».
В конце 2022 г. в его особняке Атлон-хаус на севере Лондона прошли обыски. Фридмана задержали, после чего он был отпущен под залог и подал в суд на NCA. Как писали СМИ, российский бизнесмен выдал кредит из банка своему помощнику для обхода ограничений, что и послужило причиной начала расследования NCA.
9 октября Фридман подтвердил переезд в Израиль, а также визит в Москву. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российские предприниматели свободно уезжают и возвращаются в Россию, это нормальный процесс, «но Родина у них одна».