Кремль: у российских бизнесменов Родина одна
Российские предприниматели свободно уезжают и возвращаются в Россию, это нормальный процесса, но Родина у них одна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать «возвращение олигархов в Россию» в связи с приездом в Москву основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана.
«Это, во-первых, не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предпринимать, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены меньше, которые тоже то уезжают за границу, то возвращаются. Это нормальный процесс, граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», – рассказал Песков.
19 сентября Великобритания ужесточила санкции в отношении Фридмана, введя транспортные ограничения. Они касаются судов и самолетов, связанных с бизнесменом. До этого Лондон прекратил расследование в отношении бизнесмена в связи с подозрениями в обходе санкций. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) страны заявили, что «не будут предпринимать никаких дальнейших действий против Фридмана на основании ордера, выписанного в декабре 2022 г.».
В конце 2022 г. в его особняке Атлон-хаус на севере Лондона прошли обыски. Фридмана задержали, после чего он был отпущен под залог и подал в суд на NCA. Как писали СМИ, российский бизнесмен выдал кредит из банка своему помощнику для обхода ограничений, что и послужило причиной начала расследования NCA.
После начала боевых действий на Украине и последующих санкций западных стран Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Такое же решение тогда принял сооснователь группы Петр Авен. 9 октября Фридман подтвердил переезд в Израиль, а также визит в Москву.