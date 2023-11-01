Кремль: у российских бизнесменов Родина одна

В конце 2022 г. в его особняке Атлон-хаус на севере Лондона прошли обыски. Фридмана задержали, после чего он был отпущен под залог и подал в суд на NCA. Как писали СМИ, российский бизнесмен выдал кредит из банка своему помощнику для обхода ограничений, что и послужило причиной начала расследования NCA.