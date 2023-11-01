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Общество

Кремль: у российских бизнесменов Родина одна

Ведомости

Российские предприниматели свободно уезжают и возвращаются в Россию, это нормальный процесса, но Родина у них одна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать «возвращение олигархов в Россию» в связи с приездом в Москву основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана.

«Это, во-первых, не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предпринимать, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены меньше, которые тоже то уезжают за границу, то возвращаются. Это нормальный процесс, граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», – рассказал Песков.

19 сентября Великобритания ужесточила санкции в отношении Фридмана, введя транспортные ограничения. Они касаются судов и самолетов, связанных с бизнесменом. До этого Лондон прекратил расследование в отношении бизнесмена в связи с подозрениями в обходе санкций. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) страны заявили, что «не будут предпринимать никаких дальнейших действий против Фридмана на основании ордера, выписанного в декабре 2022 г.».

В конце 2022 г. в его особняке Атлон-хаус на севере Лондона прошли обыски. Фридмана задержали, после чего он был отпущен под залог и подал в суд на NCA. Как писали СМИ, российский бизнесмен выдал кредит из банка своему помощнику для обхода ограничений, что и послужило причиной начала расследования NCA.

После начала боевых действий на Украине и последующих санкций западных стран Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Такое же решение тогда принял сооснователь группы Петр Авен. 9 октября Фридман подтвердил переезд в Израиль, а также визит в Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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