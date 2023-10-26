Суд запретил Фридману тратить деньги на содержание своего особняка в Лондоне
Высокий суд Лондона запретил российскому бизнесмену, основателю «Альфа-групп» Михаилу Фридману тратить 30 000 фунтов (около 3,4 млн руб.) в месяц на содержание особняка в городе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на суд.
Особняк Атлон-хаус предприниматель приобрел за 65 млн фунтов. Защита Фридмана добивалась разрешения дополнительно тратить 1850 фунтов в месяц на системы связи, которые регулируют работу телефонов, информационных технологий, освещения, отопления и охраны.
Адвокаты объясняли, что лондонский особняк является «уникальной собственностью с уникальными потребностями», поскольку в нем содержатся коллекции произведений искусства.
19 сентября Великобритания ужесточила санкции в отношении Фридмана, введя транспортные ограничения. Они касаются судов и самолетов, связанных с бизнесменом. Им запрещено заходить в порты и аэропорты королевства, регистрироваться в судовом или авиационном реестрах страны. Санкциями предусмотрена возможность задержания таких судов и самолетов, а также закреплен запрет на оказание им какой-либо технической помощи.
До этого Лондон прекратил расследование в отношении бизнесмена в связи с подозрениями в обходе санкций. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) страны заявили, что «не будут предпринимать никаких дальнейших действий против Фридмана на основании ордера, выписанного в декабре 2022 г.» В конце 2022 г. в его особняке Атлон-хаус на севере Лондона прошли обыски. Фридмана задержали, после чего он был отпущен под залог и подал в суд на NCA. Как писали СМИ, российский бизнесмен выдал кредит из банка своему помощнику для обхода ограничений, что и послужило причиной начала расследования NCA.
После начала боевых действий на Украине и последующих санкций западных стран Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Такое же решение тогда принял сооснователь группы Петр Авен. 9 октября Фридман подтвердил переезд в Израиль, а также визит в Москву.