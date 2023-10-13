Путин связал судьбу вернувшихся релокантов с их отношением к России

По его словам, Россия свободная страна и человек имеет право выбирать, где ему жить. Путин «не видит ничего аморального в этом», но вопрос стоит в поведении и действиях этого человека. «Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился – здесь или за границей. Это первое», – пояснил президент.