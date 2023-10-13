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Путин связал судьбу вернувшихся релокантов с их отношением к России

Ведомости

Человек, нарушивший морально-этические нормы против своей Родины, после возвращения в Россию будет это чувствовать, отношение к нему будет зависеть от того, как он себя вел, заявил президент России Владимир Путин.

Главу государства на пресс-конференции в Бишкеке попросили обозначить свою позицию по поводу бизнесмена Михаила Фридмана и других людей, которые приняли решение вернуться. Также у него спросили, может ли обнулиться их история отношений с государством, если в ней были какие-то «помарки».

«Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня. Это касается всех», – сказал президент.

По его словам, Россия свободная страна и человек имеет право выбирать, где ему жить. Путин «не видит ничего аморального в этом», но вопрос стоит в поведении и действиях этого человека. «Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился – здесь или за границей. Это первое», – пояснил президент.

«Второе – что ожидает того или иного человека по возвращении на родину? Это тоже зависит от того, как он себя вел. Одно дело нарушать закон, а другое дело – нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины», – уточнил он.

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По мнению президента, если в сознании подавляющего большинства – «не какой-то части какой-то элиты» – человек вел себя по отношению к России аморально, то он будет чувствовать это, вернувшись в страну.

9 октября основатель «Альфа-групп» Фридман подтвердил информацию о переезде в Израиль, уточнив, что после обострения палестино-израильского конфликта он находится в Москве «из-за сложившейся ситуации». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, отметил, что Фридман – гражданин России и может возвращаться в страну и жить в ней.

12 октября Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить и привлечь к ответственности артистов, бизнесменов и блогеров, которые возвращаются в Россию, на дискредитацию армии и антироссийские заявления. Проверку проведут в том числе в отношении Фридмана, телеведущего Ивана Урганта и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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