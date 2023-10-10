Песков прокомментировал возвращение Фридмана в Россию

9 октября Фридман подтвердил информацию о переезде в Израиль, однако сейчас он находится в Москве «из-за сложившейся ситуации». «Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно», – уточнял он, предположительно говоря о боевых действиях между «Хамас» и армией Израиля.