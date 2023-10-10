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Бизнес

Песков прокомментировал возвращение Фридмана в Россию

Ведомости

Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман является гражданином России, он может возвращаться в страну и жить в ней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение бизнесмена в Москву.

«Фридман – гражданин РФ. Он может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой другой гражданин РФ. Нет ничего необычного», – сказал представитель Кремля.

9 октября Фридман подтвердил информацию о переезде в Израиль, однако сейчас он находится в Москве «из-за сложившейся ситуации». «Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно», – уточнял он, предположительно говоря о боевых действиях между «Хамас» и армией Израиля.

В «Альфа-групп» также рассказали РБК, что сейчас Фридман находится в Москве и планирует посещать Россию регулярно.

Ранее по теме: Британия ужесточила санкции против Фридмана

В середине сентября Великобритания ужесточила санкции в отношении Фридмана, введя транспортные ограничения. Они касаются судов и самолетов, связанных с бизнесменом. Им запрещено заходить в порты и аэропорты королевства, регистрироваться в судовом или авиационном реестрах страны. Санкциями предусмотрена возможность задержания такого транспорта, а также закреплен запрет на оказание им какой-либо технической помощи.

После начала боевых действий на Украине и последующих санкций западных стран Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Такое же решение тогда принял сооснователь группы Петр Авен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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