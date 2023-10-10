Песков прокомментировал возвращение Фридмана в Россию
Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман является гражданином России, он может возвращаться в страну и жить в ней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение бизнесмена в Москву.
«Фридман – гражданин РФ. Он может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой другой гражданин РФ. Нет ничего необычного», – сказал представитель Кремля.
9 октября Фридман подтвердил информацию о переезде в Израиль, однако сейчас он находится в Москве «из-за сложившейся ситуации». «Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно», – уточнял он, предположительно говоря о боевых действиях между «Хамас» и армией Израиля.
В «Альфа-групп» также рассказали РБК, что сейчас Фридман находится в Москве и планирует посещать Россию регулярно.
В середине сентября Великобритания ужесточила санкции в отношении Фридмана, введя транспортные ограничения. Они касаются судов и самолетов, связанных с бизнесменом. Им запрещено заходить в порты и аэропорты королевства, регистрироваться в судовом или авиационном реестрах страны. Санкциями предусмотрена возможность задержания такого транспорта, а также закреплен запрет на оказание им какой-либо технической помощи.
После начала боевых действий на Украине и последующих санкций западных стран Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Такое же решение тогда принял сооснователь группы Петр Авен.