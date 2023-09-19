Британия ужесточила санкции против Фридмана

На прошлой неделе стало известно, что Лондон прекратил расследование в отношении Фридмана в связи с подозрениями в обходе санкций. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) королевства заявило, что «не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Фридмана на основании ордера, выписанного в декабре 2022 г.». Тогда в его особняке Атлон-хаус на севере Лондона прошли обыски. Фридмана задержали, после чего он был отпущен под залог и подал в суд на NCA.