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Британия ужесточила санкции против Фридмана

Ведомости

Великобритания ужесточила санкции в отношении российского бизнесмена, основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана, введя транспортные ограничения. Обновленные сведения приводятся в антироссийском санкционном списке, опубликованном на сайте правительства королевства.

Новые ограничения касаются судов и самолетов, связанных с бизнесменом. Им запрещено заходить в порты и аэропорты королевства, регистрироваться в судовом или авиационном реестрах страны. Санкциями предусмотрена возможность задержания таких судов и самолетов, а также закреплен запрет на оказание им какой-либо технической помощи.

На прошлой неделе стало известно, что Лондон прекратил расследование в отношении Фридмана в связи с подозрениями в обходе санкций. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) королевства заявило, что «не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Фридмана на основании ордера, выписанного в декабре 2022 г.». Тогда в его особняке Атлон-хаус на севере Лондона прошли обыски. Фридмана задержали, после чего он был отпущен под залог и подал в суд на NCA.

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После начала специальной военной операции на Украине и последующих санкций западных стран Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Фридман, как сообщал Bloomberg, выдал кредит из банка своему помощнику для обхода ограничений, что и послужило причиной начала расследования NCA.

Ранее в августе Великобритания расширила антироссийский санкционный список лиц и компаний на 19 позиций. Под ограничения попали, в частности, российские компании, импортирующие электронику и ее компоненты, а также юрлица из Турции, ОАЭ и Ирана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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