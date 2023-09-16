Фридман заявил о потере ощущения спокойствия в Великобритании после обысков

Великобритания прекратила расследование в отношении бизнесмена в связи с подозрениями в обходе санкций, сообщил ранее на этой неделе Bloomberg со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) королевства. Там заявили, что NCA «не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Фридмана на основании ордера, выписанного в декабре 2022 г.» Тогда в его особняке Атлон-хаус на севере Лондона прошли обыски. Фридмана задержали, после чего он был отпущен под залог и подал в суд на NCA.