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Фридман заявил о потере ощущения спокойствия в Великобритании после обысков

Ведомости

Российский бизнесмен, сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман заявил, что после обыска в его доме в Лондоне больше не ощущает спокойствие и стабильность, которое испытывал в Великобритании. Об этом предприниматель рассказал The Times.

Фридман в интервью газете предположил, что быть состоятельным россиянином в Великобритании «уже без всяких исключений рассматривается как преступление». Он рассказал, что в России его никогда не покидало «чувство внутреннего напряжения, была постоянная необходимость быть всегда готовым к тому, что ситуация может резко поменяться». Одним из преимуществ жизни в Лондоне он назвал «приятное ощущение спокойствия и стабильности». 

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«К сожалению, это ощущение теперь утрачено», – сказал Фридман.

Великобритания прекратила расследование в отношении бизнесмена в связи с подозрениями в обходе санкций, сообщил ранее на этой неделе Bloomberg со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) королевства. Там заявили, что NCA «не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Фридмана на основании ордера, выписанного в декабре 2022 г.» Тогда в его особняке Атлон-хаус на севере Лондона прошли обыски. Фридмана задержали, после чего он был отпущен под залог и подал в суд на NCA.

После начала военной операции на Украине и последующих санкций западных стран Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Фридман, как сообщало агентство, выдал кредит из банка своему помощнику для обхода ограничений, что и послужило причиной начала расследования NCA.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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