Фридман заявил о потере ощущения спокойствия в Великобритании после обысков
Российский бизнесмен, сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман заявил, что после обыска в его доме в Лондоне больше не ощущает спокойствие и стабильность, которое испытывал в Великобритании. Об этом предприниматель рассказал The Times.
Фридман в интервью газете предположил, что быть состоятельным россиянином в Великобритании «уже без всяких исключений рассматривается как преступление». Он рассказал, что в России его никогда не покидало «чувство внутреннего напряжения, была постоянная необходимость быть всегда готовым к тому, что ситуация может резко поменяться». Одним из преимуществ жизни в Лондоне он назвал «приятное ощущение спокойствия и стабильности».
«К сожалению, это ощущение теперь утрачено», – сказал Фридман.
Великобритания прекратила расследование в отношении бизнесмена в связи с подозрениями в обходе санкций, сообщил ранее на этой неделе Bloomberg со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) королевства. Там заявили, что NCA «не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Фридмана на основании ордера, выписанного в декабре 2022 г.» Тогда в его особняке Атлон-хаус на севере Лондона прошли обыски. Фридмана задержали, после чего он был отпущен под залог и подал в суд на NCA.
После начала военной операции на Украине и последующих санкций западных стран Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Фридман, как сообщало агентство, выдал кредит из банка своему помощнику для обхода ограничений, что и послужило причиной начала расследования NCA.