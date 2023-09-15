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Великобритания прекратила расследование в отношении Фридмана

Ведомости

Великобритания прекратила расследование в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана, которого Лондон подозревал в обходе санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) королевства.

«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в Атлон-Хаусе в декабре 2022 г.», – сообщили в представительстве.

В агентстве уточнили, что расследование при этом продолжается, но в отношении других подозреваемых. 

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После начала военной операции на Украине и последующих санкций западных стран Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Расследование NCA связано с возможным нарушением санкционного режима. Фридман, как сообщало агентство, выдал кредит из банка своему помощнику для обхода ограничений.

О том, что NCA прекратило проверку, сообщалось в апреле. Тогда газета Financial Times писала, что ведомство прекратило расследование по подозрению в заговоре с целью обмана МВД страны и даче ложных показаний, но продолжило проверку по подозрению в отмывании денег.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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