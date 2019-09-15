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Авен назвал условие своего отъезда из России

Председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен заявил, что мысль об отъезде из России может появиться у него только в случае уголовного преследования. «Только уголовное преследование [может вызвать такую мысль]. Кроме этого – ничего», – сказал Авен в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По словам банкира, у него не было периодов, когда он хотел бы собрать чемодан и уехать из России. При этом он отметил, что когда-то раньше год работал в Вене и везде чувствует себя спокойно.

Авен рассказал, что родился и вырос в Москве, поэтому с этим городом у него связано много воспоминаний. «Это очень специальное чувство, когда в общем всех знаете, когда с кем-то учились в школе, с кем-то учились в университете», – сказал предприниматель, подчеркнув, что в Москве он чувствует себя наиболее комфортно.

В интервью Авен также рассказал о своих встречах с президентом Владимиром Путиным, которые, по его словам, проходят два-три раза в год. «Это касается только макроэкономики, на самом деле, только банковской сферы. В общем, мы за нее не выходим», – сказал Авен. Он отметил, что раньше встречи были чаще.