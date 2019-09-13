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Авен назвал ошибкой передачу банка «Открытие» государству

Председатель наблюдательного совета Альфа-банка Петр Авен назвал создание еще одного государственного банка «Открытие» глубоко ошибочным тактическим решением. Об этом он заявил, выступая на панельной сессии форума Ассоциации банков России в Сочи (слова Авена приводит журнал Forbes). Банкир также отметил, что скептически относится к будущей приватизации «Открытия».

В ответ президент ВТБ Андрей Костин в шутку предложил передать «Открытие» Альфа-банку на безвозмездной основе. Провести передачу можно было бы через залоговый аукцион, уточнил он. «А то банк "Открытие" так распухнет на деньгах ЦБ скоро, что его и не продашь, он будет такой дорогой», – цитирует Костина ТАСС.

Позднее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, также выступавшая на сессии, сказала, что у регулятора нет курса на огосударствление банковской системы, а принятые решения стали вынужденными.

Ранее Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков. По его словам, за два года «Центральный банк прикупил или забрал банков на 6,5 трлн руб.». «ЦБ говорит, что это временная мера, но ничего не бывает более постоянного, чем временное», – сказал Костин, объяснив таким образом свое предложение.

Набиуллина считает, что законодательное ограничение регулятора в сроках владения санированными банками было бы чрезмерным или даже вредным.

ЦБ занялся санацией банков в 2017 г. Тогда на санацию отправились «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Позже ЦБ решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк, а также Московский индустриальный банк. Регулятор планирует продать часть акций «Открытия» в 2021 г.