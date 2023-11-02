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Инвестиции

Производитель алкоголя Ladoga запланировал провести IPO в 2025 году

Ведомости

Производитель алкогольной продукции Ladoga запланировал провести IPO на Мосбирже в 2025 г. Об этом рассказал президент группы Вениамин Грабар в интервью РБК.

Уточняется, что в подготовке к размещению алкогольную компанию сопровождают «Сбер», ВТБ и «Абсолют». По словам Грабара, Ladoga сейчас работает над размещением дебютного облигационного займа на сумму в 2 млрд руб. «для получения практики публичности».

Как объяснил Грабар, первичное размещение позволит компании увеличить капитализацию. Согласно оптимистическому прогнозу, стоимость Ladoga к 2025 г. вырастет до 40 млрд руб. при условии, если EBITDA составит около 6-8 млрд руб. В пессимистическом прогнозе капитализация компании не превысит 33 млрд руб.

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Ранее о том, что в текущем году ожидается около десяти IPO на Мосбирже, говорила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова. В этом году первичное размещение уже провели биотех Genetico, финтех CarMoney и производитель ПО «Астра». О планах выйти на IPO также объявили завод «Кристалл» и сеть магазинов мужской одежды Henderson. Ценовой диапазон бренда одежды на IPO составит от 600 до 675 руб. за одну акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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