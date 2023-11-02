Производитель алкоголя Ladoga запланировал провести IPO в 2025 году

Ранее о том, что в текущем году ожидается около десяти IPO на Мосбирже, говорила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова. В этом году первичное размещение уже провели биотех Genetico, финтех CarMoney и производитель ПО «Астра». О планах выйти на IPO также объявили завод «Кристалл» и сеть магазинов мужской одежды Henderson. Ценовой диапазон бренда одежды на IPO составит от 600 до 675 руб. за одну акцию.