В РСПП предложили повысить потолок годового дохода для самозанятых

Налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который стартовал в качестве эксперимента в 2019 г. в четырех регионах. Тогда же появилось приложение для самозанятых «Мой налог». С 2020 г. действие режима распространили на все субъекты страны. Предполагается, что режим будет действовать в течение 10 лет. За время действия налога по состоянию на 1 сентября 2023 г. самозанятые заработали 2,62 трлн руб. – на 87% больше, чем на ту же дату в 2022 г., писали ранее «Ведомости».