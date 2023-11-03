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В РСПП предложили повысить потолок годового дохода для самозанятых

Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил увеличить предельный уровень годового дохода для самозанятых, который сейчас составляет 2,4 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения организации к законопроекту об основных направлениях налоговой политики на 2024–2026 гг.

В РСПП отметили, что в 2019 г., когда вводился режим самозанятых и потолок годовой выручки, средняя зарплата в РФ была на уровне 41 000 – 47 000 руб. Сейчас же она составляет 67 000 – 80 000 руб., по данным Росстата.

«То есть средний доход работающего гражданина вырос на 60–70%, инфляция составила около 40%, а предельный уровень дохода самозанятых не изменился», – пояснили в РСПП.

Ранее бизнес-омбудсмены предложили ежегодно индексировать предел годовой выручки самозанятых.

За восемь месяцев самозанятые заработали 829 млрд рублей

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Налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который стартовал в качестве эксперимента в 2019 г. в четырех регионах. Тогда же появилось приложение для самозанятых «Мой налог». С 2020 г. действие режима распространили на все субъекты страны. Предполагается, что режим будет действовать в течение 10 лет. За время действия налога по состоянию на 1 сентября 2023 г. самозанятые заработали 2,62 трлн руб. – на 87% больше, чем на ту же дату в 2022 г., писали ранее «Ведомости».

Стать самозанятым может любое физлицо или предприниматель без наемных работников, чей доход не превышает 200 000 руб. в месяц, или же 2,4 млн руб. в год. Самозанятые могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4% или 6% (для работы с юрлицами). Самозанятость можно совмещать с официальной работой. 

Сейчас налоговым режимом пользуются уже более 8,3 млн физлиц. По данным ФНС, в основном налоговый режим самозанятости используется сейчас в таких сферах, как ремонт и строительство (14%), IT-индустрия (11%), красота, здоровье и спорт (тоже 11%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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