В РСПП предложили повысить потолок годового дохода для самозанятых
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил увеличить предельный уровень годового дохода для самозанятых, который сейчас составляет 2,4 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения организации к законопроекту об основных направлениях налоговой политики на 2024–2026 гг.
В РСПП отметили, что в 2019 г., когда вводился режим самозанятых и потолок годовой выручки, средняя зарплата в РФ была на уровне 41 000 – 47 000 руб. Сейчас же она составляет 67 000 – 80 000 руб., по данным Росстата.
«То есть средний доход работающего гражданина вырос на 60–70%, инфляция составила около 40%, а предельный уровень дохода самозанятых не изменился», – пояснили в РСПП.
Ранее бизнес-омбудсмены предложили ежегодно индексировать предел годовой выручки самозанятых.
Налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который стартовал в качестве эксперимента в 2019 г. в четырех регионах. Тогда же появилось приложение для самозанятых «Мой налог». С 2020 г. действие режима распространили на все субъекты страны. Предполагается, что режим будет действовать в течение 10 лет. За время действия налога по состоянию на 1 сентября 2023 г. самозанятые заработали 2,62 трлн руб. – на 87% больше, чем на ту же дату в 2022 г., писали ранее «Ведомости».
Стать самозанятым может любое физлицо или предприниматель без наемных работников, чей доход не превышает 200 000 руб. в месяц, или же 2,4 млн руб. в год. Самозанятые могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4% или 6% (для работы с юрлицами). Самозанятость можно совмещать с официальной работой.
Сейчас налоговым режимом пользуются уже более 8,3 млн физлиц. По данным ФНС, в основном налоговый режим самозанятости используется сейчас в таких сферах, как ремонт и строительство (14%), IT-индустрия (11%), красота, здоровье и спорт (тоже 11%).