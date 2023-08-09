Газета
Бизнес

Бизнес-омбудсмены предложили ежегодно индексировать предел годовой выручки самозанятых

Ведомости

Региональные бизнес-омбудсмены считают, что предельный годовой размер выручки для самозанятых, составляющий сейчас 2,4 млн руб., должен ежегодно индексироваться, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей.

Эта тема прорабатывалась на кругом столе «Обсуждение данных по оценке и предложений по совершенствованию режима самозанятых».

«Большинство участников круглого стола сошлись на том, что планку ежегодной выручки, дающей право на применение налога на профессиональный доход, пора повышать», – говорится в сообщении.

Так, бизнес-омбудсмен в Краснодарском крае Игорь Якимчик предложил ввести для самозанятых коэффициент-дефлятор и ежегодно пересчитывать планку в соответствии с ним, а его коллега из Ростовской области Олег Дереза – повысить ее уже сегодня до 5 млн руб. В регионе большое число самозанятых специалистов в сфере IT, чьи доходы выходят за рамки установленного законом лимита, пояснил он.

Уполномоченный в Алтайском крае Андрей Осипов, в свою очередь, предложил самозанятым, которые заняты производством товаров, а не предоставлением услуг, вычитать понесенные расходы из налогооблагаемой базы.

Налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который стартовал в качестве эксперимента в 2019 г. в четырех регионах. Тогда же появилось приложение для самозанятых «Мой налог». С 2020 г. действие режима распространили на все субъекты страны. Предполагается, что режим будет действовать в течение 10 лет.

Ранее по теме: Российские компании все чаще нанимают самозанятых

Стать самозанятым может любой предприниматель без наемных работников, чей доход не превышает 200 000 руб. в месяц, или же 2,4 млн руб. в год. Самозанятые могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4% или 6% (для работы с юрлицами).

В первые годы существования этого статуса число самозанятых в России росло медленно. По данным ФНС, на 1 ноября 2021 г. их было 3,54 млн человек. Но уже к апрелю 2023 г. число работников с таким статусом увеличилось более чем в 2 раза до 7,4 млн человек. По данным ФНС, в основном налоговый режим самозанятости используется сейчас в таких сферах, как ремонт и строительство (14%), IT-индустрия (11%), красота, здоровье и спорт (тоже 11%).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных