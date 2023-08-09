Бизнес-омбудсмены предложили ежегодно индексировать предел годовой выручки самозанятых
Региональные бизнес-омбудсмены считают, что предельный годовой размер выручки для самозанятых, составляющий сейчас 2,4 млн руб., должен ежегодно индексироваться, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей.
Эта тема прорабатывалась на кругом столе «Обсуждение данных по оценке и предложений по совершенствованию режима самозанятых».
«Большинство участников круглого стола сошлись на том, что планку ежегодной выручки, дающей право на применение налога на профессиональный доход, пора повышать», – говорится в сообщении.
Так, бизнес-омбудсмен в Краснодарском крае Игорь Якимчик предложил ввести для самозанятых коэффициент-дефлятор и ежегодно пересчитывать планку в соответствии с ним, а его коллега из Ростовской области Олег Дереза – повысить ее уже сегодня до 5 млн руб. В регионе большое число самозанятых специалистов в сфере IT, чьи доходы выходят за рамки установленного законом лимита, пояснил он.
Уполномоченный в Алтайском крае Андрей Осипов, в свою очередь, предложил самозанятым, которые заняты производством товаров, а не предоставлением услуг, вычитать понесенные расходы из налогооблагаемой базы.
Налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который стартовал в качестве эксперимента в 2019 г. в четырех регионах. Тогда же появилось приложение для самозанятых «Мой налог». С 2020 г. действие режима распространили на все субъекты страны. Предполагается, что режим будет действовать в течение 10 лет.
Стать самозанятым может любой предприниматель без наемных работников, чей доход не превышает 200 000 руб. в месяц, или же 2,4 млн руб. в год. Самозанятые могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4% или 6% (для работы с юрлицами).
В первые годы существования этого статуса число самозанятых в России росло медленно. По данным ФНС, на 1 ноября 2021 г. их было 3,54 млн человек. Но уже к апрелю 2023 г. число работников с таким статусом увеличилось более чем в 2 раза до 7,4 млн человек. По данным ФНС, в основном налоговый режим самозанятости используется сейчас в таких сферах, как ремонт и строительство (14%), IT-индустрия (11%), красота, здоровье и спорт (тоже 11%).