Бизнес-омбудсмены предложили ежегодно индексировать предел годовой выручки самозанятых

В первые годы существования этого статуса число самозанятых в России росло медленно. По данным ФНС, на 1 ноября 2021 г. их было 3,54 млн человек. Но уже к апрелю 2023 г. число работников с таким статусом увеличилось более чем в 2 раза до 7,4 млн человек. По данным ФНС, в основном налоговый режим самозанятости используется сейчас в таких сферах, как ремонт и строительство (14%), IT-индустрия (11%), красота, здоровье и спорт (тоже 11%).