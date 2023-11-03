В Raiffeisen назвали маловероятным уход группы из России в 2023 году
Уход австрийской Raiffeisen Bank International (RBI) из России в этом году маловероятен, заявил гендиректор группы Йоханн Штробль.
«Ранее мы сообщали вам о возможной дате выделения – 31 декабря, что сегодня кажется очень маловероятным», – сказал глава группы, его слова привел портал ORF.
Он уточнил, что банк должен исчерпать варианты продажи, прежде чем принимать решение о выделении. По словам гендиректора, продажа или выделение возможны, но группе необходимы многочисленные разрешения регулирующих органов в России и Европе.
Штробль заявлял в мае, что группа планирует завершить отделение российского бизнеса банка до конца III квартала 2023 г.
RBI объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России в марте. Компания прорабатывает два сценария сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. 5 сентября Райффайзенбанк направил несколько заявок в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков в черно-белом и цветном вариантах – «R Bank» и «R Банк», писали «Ведомости». В списке брендируемых товаров и услуг значатся приложения, банкоматы, банковские услуги, страхование и т. п.
Ранее RBI опубликовал отчетность по МСФО, согласно которому чистые комиссионные доходы компании упали на 40,3%, составив в третьем квартале 667 млн евро. В группе пояснили, что это связано с уменьшением доходов от транзакций и маржи по операциям с иностранной валютой в России.