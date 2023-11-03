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Бизнес

В Raiffeisen назвали маловероятным уход группы из России в 2023 году

Ведомости

Уход австрийской Raiffeisen Bank International (RBI) из России в этом году маловероятен, заявил гендиректор группы Йоханн Штробль.

«Ранее мы сообщали вам о возможной дате выделения – 31 декабря, что сегодня кажется очень маловероятным», – сказал глава группы, его слова привел портал ORF.

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Он уточнил, что банк должен исчерпать варианты продажи, прежде чем принимать решение о выделении. По словам гендиректора, продажа или выделение возможны, но группе необходимы многочисленные разрешения регулирующих органов в России и Европе.

Штробль заявлял в мае, что группа планирует завершить отделение российского бизнеса банка до конца III квартала 2023 г.

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RBI объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России в марте. Компания прорабатывает два сценария сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. 5 сентября Райффайзенбанк направил несколько заявок в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков в черно-белом и цветном вариантах – «R Bank» и «R Банк», писали «Ведомости». В списке брендируемых товаров и услуг значатся приложения, банкоматы, банковские услуги, страхование и т. п.

Ранее RBI опубликовал отчетность по МСФО, согласно которому чистые комиссионные доходы компании упали на 40,3%, составив в третьем квартале 667 млн евро. В группе пояснили, что это связано с уменьшением доходов от транзакций и маржи по операциям с иностранной валютой в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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