В Raiffeisen назвали маловероятным уход группы из России в 2023 году

RBI объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России в марте. Компания прорабатывает два сценария сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. 5 сентября Райффайзенбанк направил несколько заявок в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков в черно-белом и цветном вариантах – «R Bank» и «R Банк», писали «Ведомости». В списке брендируемых товаров и услуг значатся приложения, банкоматы, банковские услуги, страхование и т. п.