Райффайзенбанк ограничит переводы в евро
Клиентам Райффайзенбанка с 1 ноября будет доступна возможность переводить свыше 30 000 евро только в 41 страну, следует из пресс-релиза банка.
«С 1 ноября 2023 г. в связи с изменениями требований банков-корреспондентов меняются условия проведения исходящих переводов в евро для физических лиц», – говорится в сообщении.
Переводы более 30 000 евро можно будет совершить в том случае, если банк получателя расположен в Германии, Турции, Великобритании, Швейцарии, Польше, Франции, Италии, Румынии и др.
Отмечается, что ограничения на входящие переводы не распространяются. В другие страны, в отношении которых не вводились ранее ограничения, можно перевести до 30 000 евро в месяц – это общий лимит для всех переводов, а не для каждой конкретной страны, пояснили в банке.
С 3 июля банк из-за вводимых банками-корреспондентами ограничений ограничил исходящие платежи в евро в другие банки России и еще 12 стран, в том числе Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, ОАЭ и др.
С 1 августа Райффайзенбанк временно приостановил прием и покупку наличной валюты у физических лиц. Тогда решение связывали с «необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка». В сентябре банк ввел запретительную комиссию 50% на входящие переводы в долларах США из других банков для малого и микро бизнеса.
В марте Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Как в мае заявлял гендиректор RBI Йоханн Штробль, группа планирует завершить отделение российского банка до конца III квартала 2023 г.
5 сентября Райффайзенбанк направил несколько заявок в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков в черно-белом и цветном вариантах – «R Bank» и «R Банк», писали «Ведомости». В списке брендируемых товаров и услуг значатся приложения, банкоматы, банковские услуги, страхование и т. п.