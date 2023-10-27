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Финансы

Райффайзенбанк ограничит переводы в евро

Ведомости

Клиентам Райффайзенбанка с 1 ноября будет доступна возможность переводить свыше 30 000 евро только в 41 страну, следует из пресс-релиза банка.

«С 1 ноября 2023 г. в связи с изменениями требований банков-корреспондентов меняются условия проведения исходящих переводов в евро для физических лиц», – говорится в сообщении.

Переводы более 30 000 евро можно будет совершить в том случае, если банк получателя расположен в Германии, Турции, Великобритании, Швейцарии, Польше, Франции, Италии, Румынии и др.

Отмечается, что ограничения на входящие переводы не распространяются. В другие страны, в отношении которых не вводились ранее ограничения, можно перевести до 30 000 евро в месяц – это общий лимит для всех переводов, а не для каждой конкретной страны, пояснили в банке.

С 3 июля банк из-за вводимых банками-корреспондентами ограничений ограничил исходящие платежи в евро в другие банки России и еще 12 стран, в том числе Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, ОАЭ и др.

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С 1 августа Райффайзенбанк временно приостановил прием и покупку наличной валюты у физических лиц. Тогда решение связывали с «необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка». В сентябре банк ввел запретительную комиссию 50% на входящие переводы в долларах США из других банков для малого и микро бизнеса.

В марте Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Как в мае заявлял гендиректор RBI Йоханн Штробль, группа планирует завершить отделение российского банка до конца III квартала 2023 г.

5 сентября Райффайзенбанк направил несколько заявок в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков в черно-белом и цветном вариантах – «R Bank» и «R Банк», писали «Ведомости». В списке брендируемых товаров и услуг значатся приложения, банкоматы, банковские услуги, страхование и т. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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