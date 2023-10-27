Райффайзенбанк ограничит переводы в евро

Отмечается, что ограничения на входящие переводы не распространяются. В другие страны, в отношении которых не вводились ранее ограничения, можно перевести до 30 000 евро в месяц – это общий лимит для всех переводов, а не для каждой конкретной страны, пояснили в банке.