Райффайзенбанк введет комиссию 50% на входящие переводы в долларах

В марте австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Позднее гендиректор группы Йоханн Штробль рассказал, что RBI рассчитывает до конца декабря выделить российские активы. По его словам, также изучается вариант продажи российского бизнеса – в этом вопросе RBI продвинулся больше, чем в варианте выделения бизнеса.