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Финансы

Райффайзенбанк введет комиссию 50% на входящие переводы в долларах

Ведомости

Райффайзенбанк вводит с 1 сентября запретительную комиссию 50% на входящие переводы в долларах США из других банков для малого и микро бизнеса. Минимальный размер комиссии для них, а также для физлиц составит $1000 (но не более суммы зачисления), а максимальный – $10 000.

«Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», – говорится в сообщении.

Для физлиц комиссия на входящие переводы в долларах была введена еще в июне, но ее максимальный размер был ограничен $500.

С 1 августа Райффайзенбанк временно приостановил прием и покупку наличной валюты у физических лиц. Как пояснили в кредитной организации, решение связано «с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка». Уточнялось, что изменения не касаются валютных переводов и конвертации рублей в иностранную валюту в мобильном приложении и онлайн-банке, эти функции будут по-прежнему доступны.

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С 1 июля Райффайзенбанк ввел комиссию 1,5% за пополнение дебетовых карт на сумму свыше 300 000 руб. в месяц через банкоматы сторонних и не являющихся при этом партнерскими банков. С 3 июля банк ограничил исходящие платежи в евро в другие банки России и еще 12 стран из-за вводимых банками-корреспондентами ограничений.

В марте австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Позднее гендиректор группы Йоханн Штробль рассказал, что RBI рассчитывает до конца декабря выделить российские активы. По его словам, также изучается вариант продажи российского бизнеса – в этом вопросе RBI продвинулся больше, чем в варианте выделения бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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