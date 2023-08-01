Raiffeisen рассчитывает выделить российский бизнес до конца года

В начале июля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что группа еще не предоставила ЕЦБ план по уходу из России, что делает завершение этой процедуры к сентябрю маловероятной. Собеседники также отметили, что RBI не спешит уходить в недежде на скорое завершение конфликта на Украине. Официальные лица Австрии, в свою очередь, усиливают защиту группы.