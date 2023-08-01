Raiffeisen рассчитывает выделить российский бизнес до конца года
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) рассчитывает до конца декабря выделить российские активы. Об этом на конференц-звонке заявил генеральный директор группы Йоханн Штробль.
«На нашем прошлом звонке мы указывали 30 сентября как наиболее раннюю дату spin-off, и на сегодняшний день это представляется маловероятным», – приводит его слова «Интерфакс».
Штробль отметил, что в качестве новой даты spin-off группа рассматривает конец декабря. По его словам, все также изучается вариант продажи российского бизнеса – в этом вопросе RBI продвинулся больше, чем в варианте выделения бизнеса. Потенциальные покупатели проявляют интерес к российскому банку, но его продажа все равно приведет к значительным убыткам, отметил Штробль.
В мае Штробль рассказывал, что выделение бизнеса в отдельную структуру может произойти в III квартале. Штробль заявлял, что в случае продажи российские активы не будут отдавать по любой цене, «есть уровень».
В конце марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от банковской группы уйти с российского рынка. Тогда же RBI приняла решение продать российский бизнес или вывести его из периметра группы. В сообщении на сайте кредитной организации говорилось, что она ведет консультации «с соответствующими компетентными органами» по вопросам возможных сделок.
В начале июля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что группа еще не предоставила ЕЦБ план по уходу из России, что делает завершение этой процедуры к сентябрю маловероятной. Собеседники также отметили, что RBI не спешит уходить в недежде на скорое завершение конфликта на Украине. Официальные лица Австрии, в свою очередь, усиливают защиту группы.
В отчете компании по итогам первого полугодия была дана оценка расходов на налог на сверхприбыль в России. Уточняется, что если Райффайзенбанк выплатит налог в льготный период, то расходы составят 50 млн евро. В случае же применения стандартной ставки 10% расходы компании увеличатся до 100 млн евро.