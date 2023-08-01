Raiffeisen оценил расходы на налог на сверхприбыль до 100 млн евро
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) оценила расходы на налог на сверхприбыль в размере от 50 до 100 млн евро. Об этом говорится в отчете компании по итогам первого полугодия.
Уточняется, что если Райффайзенбанк выплатит налог в льготный период, то расходы составят 50 млн евро. В случае же применения стандартной ставки 10% расходы компании увеличатся до 100 млн евро.
В апреле председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о готовности организации выплатить разовый налог на сверхприбыль досрочно. По его словам, в этом случае выплата составит 10 млрд руб.
28 июля Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль компаний. Согласно документу, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в два раза – до 5%.
Закон предусматривает освобождение ряда компаний от уплаты этого налога. Это касается компаний, добывающих нефть, газ, уголь, нефтеперерабатывающих предприятий, производителей сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом. Не будут платить налог все участники реестра МСП и др.