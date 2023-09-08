Райффайзенбанк регистрирует новый логотип

Райффайзенбанк регистрирует новый логотипБанк начинает снижать узнаваемость и ассоциации с австрийской группой
Райффайзенбанк направил 5 сентября несколько заявок в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков в черно-белом и цветном вариантах – «R Bank» и «R Банк», следует из бюллетеня Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В списке брендируемых товаров и услуг значатся приложения, банкоматы, банковские услуги, страхование и т. п.
Новые логотипы представлены в четырех вариантах: два с наименованием «R Bank» и два – «R Банк». Разница между ними, помимо написания кириллицей и латиницей, в наличии фирменного для банка желтого цвета вокруг буквы «R».
«Мы обновили один из наших существующих логотипов и зарегистрировали новую версию в Роспатенте. Это расширит возможности по использованию одного из наших товарных знаков», – сказал представитель Райффайзенбанка «Ведомостям», не раскрыв причин регистрации нового логотипа.
До этого у Райффайзенбанка уже был похожий товарный знак, зарегистрированный в 2015 г. – «R Connect Заходите, открыто!». Буква «R» также была залита фирменным желтым цветом. Но его срок действия истек 5 сентября 2023 г.
В апреле с некоторых зданий в Москве начали снимать вывески Райффайзенбанка, в частности крупная вывеска банка пропала с крыши Российской государственной детской библиотеки на Калужской площади. В банке объяснили это тем, что не стали продлевать контракты на размещение части наружной рекламы в Москве для снижения узнаваемости.
Оценка нового бренда
В силу давления на австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI), (чьей «дочкой» является российский Райффайзенбанк) со стороны западных властей и обещаний самой группы о выделении российских активов, банк включает механизм «локализации», говорит управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев. То есть бренд де-юре соблюдает санкции и покидает Россию, а де-факто не просто остается, но и может усилить свою активность, предлагая новые продукты, услуги и лояльные цены, поясняет он. При этом локализованный бренд не становится слабее от ребрендинга, поэтому переименование Райффайзенбанка в «R Банк» не принесет каких-либо репутационных потерь бизнесу, полагает Андреев: это ожидаемый и уже привычный прием.
Стоимость разработки нового бренда взамен ушедшего в рамках локализации варьируется в диапазоне 10-15 млн руб., отмечает Андреев. Еще около 7-10 млн руб. потребуется на разработку нового брендбука и существенно большая сумма – от сотни миллионов до нескольких миллиардов рублей – на внедрение и продвижение, т. е. на «переодевание» офисов, документации, оформление продуктов и рекламу, добавляет он.
Понятно, что «R» в новой версии – это первая буква старого имени, но видна и дальнейшая рекламная перспектива, то, как банк будет преподносить себя в будущем, отмечает творческий директор «Бюро названий» Вадим Дунаев. По его словам, возможны варианты «Романтика, Работа, Рост, Развитие», а также «right/recht», т. е. «правый, правильный» банк. За счет того что избавились от длинных слов, образ стал более легким, современным и даже несколько молодежным, оценивает Дунаев, но добавляет, что «коняшек со старого логотипа чуть-чуть жалко».
В 2023 г. глобальная австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) проводит обновление бренда, поэтому обновление логотипа Райффайзенбанка может быть обычным маркетинговым ходом, полагают авторы Telegram-канала MarketOverview.
Что происходит с банком
Райффайзенбанк является «дочкой» австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Он вместе с «Юникредит банком» – «дочкой» итальянского Unicredit – единственные системно значимые банки (их 13), которые не находятся под блокирующими санкциями. Несмотря на кризис, в 2022 г. чистая прибыль Райффайзенбанка выросла более чем в 4 раза до 2 млрд евро, обеспечив более половины всего заработка RBI (3,8 млрд евро), следует из отчетности австрийской группы по МСФО. Правда, RBI из-за ограничений ЦБ на движение капитала не может распределять прибыль российской «дочки».
Из-за военной спецоперации на Украине австрийская банковская группа находится под давлением минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). В частности, из-за деятельности банка в России расследование начали управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии. В марте Reuters узнало о требовании ЕЦБ к группе уйти с российского рынка. В конце того же месяца RBI сообщил, что продаст российский бизнес или выведет его из периметра группы. В августе генеральный директор группы Йоханн Штробль сообщил, что банк рассчитывает выделить российские активы до конца года.
Вместе с тем группа начала сокращение бизнеса в России и вводит ограничения для российских клиентов. В частности, с 1 августа Райффайзенбанк временно приостановил прием и покупку наличной валюты у физлиц. С 1 сентября банк ввел запретительную комиссию 50% на входящие переводы в долларах США из других банков для малого и микробизнеса. Минимальный размер комиссии для них, а также для физлиц составит $1000 (но не более суммы зачисления), а максимальный – $10 000.
До этого Райффайзенбанк также ввел комиссию 1,5% за пополнение дебетовых карт на сумму свыше 300 000 руб. в месяц через банкоматы сторонних банков, ограничил исходящие платежи в евро в другие банки России и еще 12 стран и др.
В подготовке материала участвовал Дмитрий Игнатьев