Райффайзенбанк регистрирует новый логотип

В силу давления на австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI), (чьей «дочкой» является российский Райффайзенбанк) со стороны западных властей и обещаний самой группы о выделении российских активов, банк включает механизм «локализации», говорит управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев. То есть бренд де-юре соблюдает санкции и покидает Россию, а де-факто не просто остается, но и может усилить свою активность, предлагая новые продукты, услуги и лояльные цены, поясняет он. При этом локализованный бренд не становится слабее от ребрендинга, поэтому переименование Райффайзенбанка в «R Банк» не принесет каких-либо репутационных потерь бизнесу, полагает Андреев: это ожидаемый и уже привычный прием.