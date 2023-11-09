Производство алкоголя с начала года снизилось на 4,3%
Производство алкогольной продукции в России по итогам 10 месяцев 2023 г. сократилось на 4,3% – до 151,9 млн дал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля, они не учитывают выпуск пива и сидра.
Согласно информации ведомства, за указанный период производство водки упало на 5,7% до 63,2 млн дал, тихих вин – на 8,2% до 24,8 млн дал, игристых вин – на 8,1% до 10,8 млн дал, ликерных вин – на 19,7% до 0,68 млн дал, коньяка – на 4,9% до 6,8 млн дал.
В Росалкогольтабакконтроле отметили, что объемы выпуска алкогольной продукции в прошлом году были аномально высокими. Сейчас же рынок стабилизируется и возвращается к показателям 2021 г.
В начале октября «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что за первые три квартала 2022 г. российские производители водки и вина нарастили выпуск продукции в надежде занять долю зарубежных брендов, многие из которых перестали импортировать товары в Россию.