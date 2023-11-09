Производство алкоголя с начала года снизилось на 4,3%

Производство алкогольной продукции в России по итогам 10 месяцев 2023 г. сократилось на 4,3% – до 151,9 млн дал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля, они не учитывают выпуск пива и сидра.