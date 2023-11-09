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Бизнес

Производство алкоголя с начала года снизилось на 4,3%

Ведомости

Производство алкогольной продукции в России по итогам 10 месяцев 2023 г. сократилось на 4,3% – до 151,9 млн дал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля, они не учитывают выпуск пива и сидра. 

Согласно информации ведомства, за указанный период производство водки упало на 5,7% до 63,2 млн дал, тихих вин – на 8,2% до 24,8 млн дал, игристых вин – на 8,1% до 10,8 млн дал, ликерных вин – на 19,7% до 0,68 млн дал, коньяка – на 4,9% до 6,8 млн дал. 

В Росалкогольтабакконтроле отметили, что объемы выпуска алкогольной продукции в прошлом году были аномально высокими. Сейчас же рынок стабилизируется и возвращается к показателям 2021 г.

В начале октября «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что за первые три квартала 2022 г. российские производители водки и вина нарастили выпуск продукции в надежде занять долю зарубежных брендов, многие из которых перестали импортировать товары в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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