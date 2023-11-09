Госдума одобрила во втором чтении повышение штрафов за вывод прибыли

Внутригрупповые сделки являются инструментом управления бизнесом, который предполагает переход товара или услуги от одной дочерней структуры к другой – например, от производителя к торговой компании. С 2012 г. компании должны сообщать ФНС о проведении подобных сделок и подтверждать, что цены были рыночными и не занижались. Если при проверке ФНС обнаруживала несоответствие, она могла доначислить налоги исходя из цены, которую сочтет рыночной.