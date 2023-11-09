Госдума одобрила во втором чтении повышение штрафов за вывод прибыли
Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект, которым увеличиваются штрафы для бизнеса в 2,5 раза за вывод прибыли через внутригрупповые сделки, следует из думской электронной базы.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 29 сентября 2023 г.
Согласно тексту законопроекта, после принятия документа штрафы для бизнеса за нерыночные цены во внешнеторговых сделках со взаимозависимыми лицами вырастут с 40 до 100% суммы неуплаченного налога. Сейчас штрафы не могут быть меньше 30 000 руб., после принятия закона – меньше 500 000 руб.
Внутригрупповые сделки являются инструментом управления бизнесом, который предполагает переход товара или услуги от одной дочерней структуры к другой – например, от производителя к торговой компании. С 2012 г. компании должны сообщать ФНС о проведении подобных сделок и подтверждать, что цены были рыночными и не занижались. Если при проверке ФНС обнаруживала несоответствие, она могла доначислить налоги исходя из цены, которую сочтет рыночной.
О том, что власти хотят усилить контроль за сделками между взаимозависимыми лицами, «Ведомости» писали 20 октября. Ранее статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал, что принятие законопроекта позволит сократить число случаев, «когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках».