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Бизнес

Госдума одобрила во втором чтении повышение штрафов за вывод прибыли

Ведомости

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект, которым увеличиваются штрафы для бизнеса в 2,5 раза за вывод прибыли через внутригрупповые сделки, следует из думской электронной базы. 

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 29 сентября 2023 г.  

Согласно тексту законопроекта, после принятия документа штрафы для бизнеса за нерыночные цены во внешнеторговых сделках со взаимозависимыми лицами вырастут с 40 до 100% суммы неуплаченного налога. Сейчас штрафы не могут быть меньше 30 000 руб., после принятия закона – меньше 500 000 руб.

Внутригрупповые сделки являются инструментом управления бизнесом, который предполагает переход товара или услуги от одной дочерней структуры к другой – например, от производителя к торговой компании. С 2012 г. компании должны сообщать ФНС о проведении подобных сделок и подтверждать, что цены были рыночными и не занижались. Если при проверке ФНС обнаруживала несоответствие, она могла доначислить налоги исходя из цены, которую сочтет рыночной.

О том, что власти хотят усилить контроль за сделками между взаимозависимыми лицами, «Ведомости» писали 20 октября. Ранее статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал, что принятие законопроекта позволит сократить число случаев, «когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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