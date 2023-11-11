Миллер: газ из РФ продолжает поступать во многие отказавшиеся от него страны

Экспорт трубопроводного российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока» и транзитом через территорию Украины. Прокачка по «Северному потоку» мощностью 55 млрд куб. м в год и по трубопроводу «Ямал – Европа» мощностью 32,9 млрд куб. м не осуществляется. По данным «Газпрома», в 2022 г. поставки российского газа в дальнее зарубежье (в Европу, Турцию, Китай) упали в 1,8 раза до 100,9 млрд куб. м.