Миллер: газ из РФ продолжает поступать во многие отказавшиеся от него страны
Газ из России продолжает поступать во многие страны Европы, заявившие об отказе от него, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
«Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа <...> Конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объемах», – рассказал он.
Миллер отметил, что российский газ по-прежнему поступает, в частности, в Центрально-европейский газовый хаб в австрийском Баумгартене транзитом через территорию Украины, с которого топливо уже дальше направляется в другие страны ЕС.
11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что энергосистема РФ сохранила стабильность, несмотря на санкции, а поставки энергоресурсов будут расширяться.
Экспорт трубопроводного российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока» и транзитом через территорию Украины. Прокачка по «Северному потоку» мощностью 55 млрд куб. м в год и по трубопроводу «Ямал – Европа» мощностью 32,9 млрд куб. м не осуществляется. По данным «Газпрома», в 2022 г. поставки российского газа в дальнее зарубежье (в Европу, Турцию, Китай) упали в 1,8 раза до 100,9 млрд куб. м.
В августе «Ведомости» со ссылкой на исследования международной неправительственной организации Global Witness писали, что страны ЕС в 2023 г. намерены закупить рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на стремление союза отказаться от российского топлива к 2027 г. Как отмечал аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, на фоне снижения поставок трубопроводного газа из России и ограниченного прироста мировых мощностей по производству СПГ в 2022–2023 гг. свободных мощностей на рынке СПГ сейчас нет, что и вынуждает ЕС продолжать покупать продукцию из России.