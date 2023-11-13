Российский бизнес British American Tobacco перешел компании из ОАЭ

Представительство в России табачный концерн открыл в 1991 г. На российском рынке BAT продавала сигареты под марками Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др., а также систему нагревания табака Glo. В марте 2022 г. компания объявила об уходе с российского рынка. Свое решение BAT объяснила тем, что ее бизнес в России «больше не является устойчивым в нынешних условиях».