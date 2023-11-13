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Бизнес

Российский бизнес British American Tobacco перешел компании из ОАЭ

Ведомости

Российское подразделение British American Tobacco (BAT) перешло компании из Абу-Даби BFI Holding. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, внимание на которые обратил «Коммерсантъ». 

Среди владельцев BFI Holding числятся три бывших топ-менеджера BAT, отмечает газета со ссылкой на реестр Abu Dhabi Global Market (ADGM). Речь идет о Фаруке Енере (экс-гендиректор BAT по России, Турции, Кавказу, Центральной Азии и Белоруссии), Олеге Барвине (экс-глава департамента по правовым вопросам компании) и Елене Заварзиной (бывший директор по маркетингу BAT в РФ).

Также компанией в Абу-Даби владеют Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов, которые могут быть связаны с дистрибутором BAT в России ГК СНС, пишет «Коммерсантъ». В частности, Осаволюк был совладельцем российского подразделения Global Functional Drinks, которая поставляла напитки Fresh Bar, E-ON, Tornado Energy (входят в портфель СНС). Кудинов же возглавлял структуру группы «СНС Центр», прекратившей работу в 2018 г.

Доли учредителей BFI Holding в реестре ADGM не раскрываются.

British American Tobacco завершила сделку по продаже бизнеса в России

В сентябре 2023 г. BAT завершила сделку по продаже российских и белорусских активов консорциуму, который возглавил менеджмент «БАТ Россия». Теперь эти предприятия работают под названием ITMS Group. Состав консорциума не раскрывался. 

Представительство в России табачный концерн открыл в 1991 г. На российском рынке BAT продавала сигареты под марками Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др., а также систему нагревания табака Glo. В марте 2022 г. компания объявила об уходе с российского рынка. Свое решение BAT объяснила тем, что ее бизнес в России «больше не является устойчивым в нынешних условиях».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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