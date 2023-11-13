Российский бизнес British American Tobacco перешел компании из ОАЭ
Российское подразделение British American Tobacco (BAT) перешло компании из Абу-Даби BFI Holding. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, внимание на которые обратил «Коммерсантъ».
Среди владельцев BFI Holding числятся три бывших топ-менеджера BAT, отмечает газета со ссылкой на реестр Abu Dhabi Global Market (ADGM). Речь идет о Фаруке Енере (экс-гендиректор BAT по России, Турции, Кавказу, Центральной Азии и Белоруссии), Олеге Барвине (экс-глава департамента по правовым вопросам компании) и Елене Заварзиной (бывший директор по маркетингу BAT в РФ).
Также компанией в Абу-Даби владеют Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов, которые могут быть связаны с дистрибутором BAT в России ГК СНС, пишет «Коммерсантъ». В частности, Осаволюк был совладельцем российского подразделения Global Functional Drinks, которая поставляла напитки Fresh Bar, E-ON, Tornado Energy (входят в портфель СНС). Кудинов же возглавлял структуру группы «СНС Центр», прекратившей работу в 2018 г.
Доли учредителей BFI Holding в реестре ADGM не раскрываются.
В сентябре 2023 г. BAT завершила сделку по продаже российских и белорусских активов консорциуму, который возглавил менеджмент «БАТ Россия». Теперь эти предприятия работают под названием ITMS Group. Состав консорциума не раскрывался.
Представительство в России табачный концерн открыл в 1991 г. На российском рынке BAT продавала сигареты под марками Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др., а также систему нагревания табака Glo. В марте 2022 г. компания объявила об уходе с российского рынка. Свое решение BAT объяснила тем, что ее бизнес в России «больше не является устойчивым в нынешних условиях».